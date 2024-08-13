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AK Parti'ye 'siyasi şantaj' iftirasında bulunan Fatih Erbakan'a Ömer Çelik'ten tepki: Köhne bir vesayet kurma çabası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisine yönelik 'siyasi şantaj' suçlamasında bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın sözlerine tepki gösterdi. Yeniden Refah Partisinin hür iradeleriyle AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren belediye başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalıştığını belirten Çelik, "CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır." dedi.

23:09 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 00:15 - 14/08/2024 Çarşamba
AA
Ömer Çelik - Fatih Erbakan
Ömer Çelik - Fatih Erbakan

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisinin iddialarına tepki göstererek, "CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır." ifadelerini kullandı.

"Belediye başkanlarını töhmet altında bırakmaya çalışıyor"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeniden Refah Partisinin hür iradeleriyle AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren belediye başkanlarını töhmet altında bırakmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir. CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ve dünya siyasetine damga vurmuş eser siyasetinin adresi olan AK Parti'nin kapısı, bu millete ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına açıktır."




#Yeniden Refah Partisi
#AK Parti Sözcüsü
#Ömer Çelik
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