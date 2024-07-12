Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “kaçacak” diyen FETÖ’cü hainlerin tamamı Türkiye’den kaçmak, sığıntı olarak yurt dışında yaşamak zorunda kaldı. FETÖ’nün bu iddiası başta CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet liderleri tarafından da kullanılmıştı. FETÖ’nün ve Kılıçdaroğlu’nun kullandığı ancak boşa çıkan bu iftira yine ortaya atıldı. Bu kez Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal aynı söylemi kullandı.
Aydal katıldığı televizyon programında,
“Anayasa değişmezse Erdoğan’ın Amerika’ya gideceğini düşünüyorum”
dedi. Erdoğan’a yıllarca aynı iftirayı atanların Amerika’ya gitmek zorunda kaldığını görmezden gelen Doğan Aydal büyük tepkiye neden oldu.
Programda bulunan İsmail Saymaz,
“Erdoğan ile siyaseten karşı olabiliriz, eleştirebiliriz, ama ne yapıp yapmayacağını bilmeniz gerekir. Erdoğan'ı sevmemek başka bir şey onun yapmayacağı şeyi söylemek başka bir şey. Erdoğan bu ülkeden gitmez, ihtimal vermiyorum”
ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine peş peşe sert tepkiler geldi.
"ÇİRKİN BİR ŞUURSUZLUK VE SAYGISIZLIK"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın 'Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider' sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ'yle mücadeleye, 7 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir. Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır. Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz" dedi.
"MÜFLİS BİR ZİHNİN ÇİRKİN HEZEYANLARI"
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasını kınadı.
Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın 'Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider' ifadeleri haddini aşmış, müflis bir zihnin çirkin hezeyanlarıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına böylesine seviyesiz sözler söylemek kimsenin haddine değildir. Her türlü politik seviyenin altındaki bu ifadeleri esefle kınıyor ve reddediyoruz. YRP'nin yetkili kurullarının, bu kişi hakkında devlet ve demokrasi terbiyesinin gereğini yapacaklarını umuyorum."
"ZORU GÖRÜNCE KAÇANLARI HERKES ÇOK İYİ BİLİYOR"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamasına tepki gösterdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Doğan Aydal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iddialarının tam anlamıyla "akıl tutulması" olduğunu belirterek, "Aydal'ı ve saygısız, seviyesiz ve mesnetsiz açıklamalarını aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum." ifadelerini kullandı.
Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:
"
Zoru görünce kaçan, sessiz kalan, üç maymunu oynayanları herkes çok iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin bağrından yetişmiş, hayatı zorluklarla ve kirli zihniyetle mücadele etmekle geçmiş, ömrünü ülkemize ve milletimize vakfetmiş bir liderdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef alınmasına rağmen milli iradenin yanında yer almış, milletimizle bir bütün olarak vesayetçi zihniyete geçit vermemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz milletimizin yanında bir dava adamı, milletin adamıdır."
"KENDİSİNİ EDEBE DAVET EDİYORUM"
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yeniden Refah Partili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamasına tepki gösterdi.
Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklamalarının hadsizlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın 'Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider' sözleri en basit tabiriyle hadsizliktir.
Siyaseti demokratik yarıştan iftira kampanyasına dönüştürenler, milletimizden hak ettiği cevabı mutlaka alacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu aşağılık sözlerini kınıyor, kendisini edebe davet ediyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeri, aziz milletimizin yanı, aziz milletimizin gönlüdür."
"GİDECEĞİ TEK YER AMERİKA"
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydal'a sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dava adamı olduğunu belirten Gül, “
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri olmuştur. 'Anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika’ya gider' gibi bir açıklamada bulunmuştur. Sayın Doğan Aydal nereye bağlı, nereye ait, onu bilemiyoruz ama demek ki kendi bilinçaltında gideceği yer Amerika.
Kim nereye giderse gitsin Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin bağrından yetişmiş, milletin adamıdır. Bu milletin topraklarında yetişmiştir, vesayetle mücadele etmiştir, tankın karşısında durmuştur, her zaman milletin yanında durmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yönelik yapılan sistematik bu saldırıları özellikle FETÖ'ye karşı tek başına başlatmış olduğu o mücadelede ailesine ve kendisine yönelik saldırıları çok iyi biliyoruz.
Milletimizin bildiği bir şey var ki; Cumhurbaşkanımız; 15 Temmuz darbesine de F-16'lara da tanklara da karşı duran bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda ölünceye kadar kalacak ve mücadele edecek bir dava adamıdır. Bu konudaki Doğan Aydal’ın ifadelerini aynen iade ediyoruz. Yerli ve milli olmayan bir anlayışı kınadığımı ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.