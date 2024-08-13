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Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden ayrıldığını duyurdu.

Lokman Özdemir
12:25 - 13/08/2024 mardi
Yeni Şafak
Emrullah Akpunar
Emrullah Akpunar

Yeniden Refah Partisi’nden Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar istifa etti.


Sosyal medyadan duyurdu


Akpunar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “
Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah.”
dedi.



#Aziziye
#Emrullah Akpunar
#Yeniden Refah Partisi
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