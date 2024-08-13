Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti

Emrullah Akpunar
Yeniden Refah Partisi’nden Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar istifa etti.
Sosyal medyadan duyurdu
Sosyal medyadan duyurdu
Akpunar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “
Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah.”
dedi.
#Aziziye
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#Yeniden Refah Partisi
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