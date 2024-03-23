Yeniden Refah Partili isim rest çekip istifa etti: CHP’ye kazandırmak için çalışmayı kabul etmiyorum

Söz Milletin’in bu bölümünde bir vatandaş Yeniden Refah partisinin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayının “CHP’nin gizli ittifakı” olduğunu söyledi. Vatandaş bunun sebebini, Yeniden Refah partisinin İstanbul adayının CHP’nin seçim çadırına giderek hep birlikte kazanacaklarını söylemesi ve İmamoğlu’na kazandıracaklarını ima etmesi olarak açıkladı. Vatandaş aynı zamanda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a seslenerek, “28 Şubat Postmodern darbesinde Necmettin Erbakan Hocamızı boncuk boncuk terletenler kimlerdi? Asıl sizin hesap soracağınız yer orasıdır, o anlayıştır. Ama siz bugün o zihniyete hesap sormuyorsunuz da Recep Tayyip Erdoğan’dan hesap sormaya çalışıyorsunuz. Şunu da net bil ki, Recep Tayyip Erdoğan o hesabı sana bırakmadı; o hesabı gördü, şu anda hapisteler” dedi.