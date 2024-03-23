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Yeniden Refah Partili isim rest çekip istifa etti: CHP’ye kazandırmak için çalışmayı kabul etmiyorum

CHP ve DEM Parti'nin ortaklığı, Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) istifa krizine neden oldu. Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Milli Görüş kimsenin koltuk değneği olmamalıdır" vurgusuyla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Milli Görüş'ün DEM Parti’nin açıkça desteklediği CHP Adayının kazanması için söylem üretmemesi gerektiğini ifade eden Özcan, "Milli Görüş’ün zaferi için çalışmak yerine iktidarı güçsüz bırakmak için üretilen siyaset ve buradan söz ettiğim muhalefet partisinin değirmenine su taşımayı kabul etmiyorum." dedi.

Semih Bozkuş
18:40 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:44 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Samet Özcan
Samet Özcan

Yeniden Refah Partisi (YRP) Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, “Milli Görüşün zaferi yerine AK Parti’ye kaybettirip, CHP’ye kazandırmak için çalışmayı kabul etmiyorum.” diyerek görevinden istifa etti.

"Milli Görüş kimsenin koltuk değneği olmamalıdır"

“Yeniden Refah Partisi’ne Milli Görüş Davası’nın yüksek ideallerine inandığım için katıldım. Bugüne kadar bu ideallere inanarak var gücümle çalıştım. Yaşadıklarım, inandığım yüksek ideallerin, günlük siyasi çıkarlar için bir araca dönüştürüldüğünü gösteriyor. Milli Görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır. Kazanmak için mücadele etmek varken, başka partilerin kazanması için uğraş vermemelidir. Özellikle geçmişte başörtülü kardeşlerimizin, analarımızın, bacılarımızın yaşadığı zulmden sorumlu kişilerin değirmenine su taşımamalıdır.”

"Muhalefet partisinin değirmenine su taşımayı kabul etmiyorum"

“Derince’de, terör örgütü PKK’nın siyasi sözcüsü konumundaki DEM Parti’nin açıkça desteklediği CHP Adayının kazanması için söylem üretmemelidir. Bir süredir üzülerek takip ettiğim tablo maalesef budur. Milli Görüş’ün zaferi için çalışmak yerine iktidarı güçsüz bırakmak için üretilen siyaset ve buradan söz ettiğim muhalefet partisinin değirmenine su taşımayı kabul etmiyorum. Bu nedenlerden dolayı mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi’nin Derince İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla.”


“Yeniden Refah İmamoğlu’na kazandıracağız dedi”
“Yeniden Refah İmamoğlu’na kazandıracağız dedi”

Söz Milletin’in bu bölümünde bir vatandaş Yeniden Refah partisinin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayının “CHP’nin gizli ittifakı” olduğunu söyledi. Vatandaş bunun sebebini, Yeniden Refah partisinin İstanbul adayının CHP’nin seçim çadırına giderek hep birlikte kazanacaklarını söylemesi ve İmamoğlu’na kazandıracaklarını ima etmesi olarak açıkladı. Vatandaş aynı zamanda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a seslenerek, “28 Şubat Postmodern darbesinde Necmettin Erbakan Hocamızı boncuk boncuk terletenler kimlerdi? Asıl sizin hesap soracağınız yer orasıdır, o anlayıştır. Ama siz bugün o zihniyete hesap sormuyorsunuz da Recep Tayyip Erdoğan’dan hesap sormaya çalışıyorsunuz. Şunu da net bil ki, Recep Tayyip Erdoğan o hesabı sana bırakmadı; o hesabı gördü, şu anda hapisteler” dedi.


#Yeniden Refah Partisi
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#İstifa
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