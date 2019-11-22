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KAYSERİ

Kayserili taksiciler kültür elçisi olacak

Her yönüyle turizm şehri olma hedefindeki Kayseri’de, Erciyes AŞ, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Şoförler Odası arasında imzalanan ‘Turist Dostu Taksi’ protokolü kapsamında eğitimler başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, taksicilerin kültür elçileri olacağını dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Turist Dostu Taksi’ protokolü
‘Turist Dostu Taksi’ protokolü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan çalışmalarla her yönüyle turizm şehri olma hedefindeki Kayseri’de esnafa yönelik de eğitimler yapılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Erciyes A.Ş. ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Şoförler Odası arasında yapılan protokol çerçevesinde ‘Turist Dostu Taksi’ eğitim programı başladı.

‘KALKINMA İÇİN ÖNEMLİ’

‘Turist Dostu Taksi’ eğitim programı açılışında konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Kayseri’nin tam bir turizm şehri haline gelmeye başladığını söyledi. Artık Kayseri’ye direk uçuşlarla turistlerin geldiğini ifade eden Cıngı, “Turizm bölgesel kalkınmayı destekleyen çok önemli bir sektör. Dünyada en fazla turist gelen 6’ıncı ülke durumundayız. Erciyes de Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla dünyanın sayılı turizm merkezlerinden birisi haline geldi. Bu aşamada konaklama, restoran, transfer ve taşıma hizmetlerinde daha iyi olmak için çaba harcıyoruz” dedi.

HER YÖNDEN EĞİTİM VERİLECEK

Turistte oluşacak ilk intibaın önemini vurgulayan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da, taksicilere Kayseri’ye gelen turistleri nasıl karşılayacakları, kültürel ve tarihi değerlerimizi nasıl gösterecekleri konusunda eğitim verileceğini söyledi. Taksicilerin turistin ilk karşılaşacağı kişiler olacağını ifade eden Dursun, “Bu anlamda taksici esnafımız kültür elçilerimiz olacak” diye konuştu.

Böyle bir eğitimin verilmesinden mutlu olduklarını dile getiren Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş de, her taksici esnafının bir turizm rehberi olduğunu ve gerekli hassasiyeti gösterdiklerini kaydetti. Açılış konuşmalarının ardından Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Nihat Çeşmeci ile Sanat Tarihçisi Hamdi Oktay tarafından taksici esnafına eğitim verildi.

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