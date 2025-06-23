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Kazada motosiklet hurdaya döndü: Sürücü hayatını kaybetti

Kazada motosiklet hurdaya döndü: Sürücü hayatını kaybetti

23:3723/06/2025, الإثنين
IHA
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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet hurdaya döndü, sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Hatay'da hafif ticari araçla çarpışarak hurdaya dönen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Deliçay Mahallesi mevkisinde yaşandı. O.Y. idaresindeki 31 B 7734 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü Cafer Artık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekiciyle otoparka çekildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



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