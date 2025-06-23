Besicinin ceylan gibi koşuyorlar dediği 300 bin TL değerindeki 3 angus sevkiyat esnasında kaçarak sırra kadem bastılar

"Bir göz açıp kapama arasında hayvanın ortadan yok olduğunu görebilirsiniz"





Angusların araçtan sevk edildikleri esnada 3'ünün sırra kadem bastığını ifade eden Besici İbrahim Yumuşak, hayvanların ani hareketler yaptıklarını ve sinirli olduklarını belirterek, "Yurtdışından gelen angus hayvanlarımızı Mersin Taşucu limanından gemiden teslim aldık. Burada hayvanları indirmeye çalıştık. Bu angus hayvanlar, cinsinden kaynaklı olarak sinirli ve vahşi oluyorlar. İlk aracı sorunsuz bir şekilde düzgün indirdik. İkinci araçtaki hayvanları indirdiğimiz esnada hayvanlardan bazıları telin üzerinden atlayarak kaçtılar. 3 tane angus kaçtı, şimdiye kadar bir haber alamadık. Yakalamaya çalışıyoruz ama bir şey yapamıyoruz çünkü hayvanlar sinirli ve vahşiler. Angusların kimisi Amik Ovası'na, kimisi şehir merkezine ve kimisi de hastaneye doğru kaçtı. Buraya 100 angus hayvanı aldık ama 3 angus kaçtı. Angusların ortalama teki 100 bin TL fiyatında, 3 angus 300 bin TL zararımız var. Bu anguslar, insanları karşılarında düşman gibi görüyorlar ve vahşi oldukları için insanlara saldırıyorlar. Bu hayvanlar, tıpkı ceylan gibi koşabiliyor ve hareketler yapabiliyorlar. Bir göz açıp kapama arasında hayvanın ortadan yok olduğunu görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.