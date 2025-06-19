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Hatay'da şoke eden olay: 'Zararsız' diyerek tanıtıyordu! Bir anda neye uğradığını şaşırdı

Hatay'da şoke eden olay: 'Zararsız' diyerek tanıtıyordu! Bir anda neye uğradığını şaşırdı

10:3119/06/2025, Perşembe
IHA
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Hatay'ın Payas ilçesinde "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, bir eve giren 1 buçuk metrelik kara yılanı yakaladı. Yılanı doğaya bırakacağı esnada görüntü çeken Başer, yılan tarafından ısırıldı.

Payas ilçesinde yaşayan ve bölgede "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, bir vatandaşın evine giren yaklaşık 1 buçuk metrelik kara yılanı yakaladı.

Yılanı doğaya salmadan önce kameralar karşısında doğal yaşamla ilgili bilgi ve uyarılar yapan Başer, bu sırada beklenmedik bir olay yaşadı. Zararsız olduğunu söylediği yılan, bir anda agresifleşerek Başer'in elini iki kez ısırdı. 

Yarasını sabunlu suyla yıkayarak ilk müdahaleyi yapacağını ifade eden Başer, "Yılanlar zehirli değil ama kendilerini savunmak için ısırabilirler. Doğadaki tüm canlılar insanlardan korunmak ister" dedi.

Kendisini ısıran yılanı doğaya salan Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

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