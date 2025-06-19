Hatay'da şoke eden olay: 'Zararsız' diyerek tanıtıyordu! Bir anda neye uğradığını şaşırdı

Yılanı doğaya salmadan önce kameralar karşısında doğal yaşamla ilgili bilgi ve uyarılar yapan Başer, bu sırada beklenmedik bir olay yaşadı. Zararsız olduğunu söylediği yılan, bir anda agresifleşerek Başer'in elini iki kez ısırdı.