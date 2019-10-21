Gündem Kazada otomobilde sıkışan eşinin elini bir an bile bırakmadı
MUĞLA

Kazada otomobilde sıkışan eşinin elini bir an bile bırakmadı

Fethiye'de meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan çifti itfaiye kurtardı. Kurtarma sırasında Alim Oduncu eşinin elini bırakmadı.

Haber Merkezi IHA
Alim Oduncu araçta sıkışan eşi Gülay Oduncu'nun elini bırakmadı.
Alim Oduncu araçta sıkışan eşi Gülay Oduncu'nun elini bırakmadı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Alim Oduncu idaresindeki 48 V 6590 plakalı otomobil, Muğla - Fethiye Karayolu İnlice plajı kavşağında, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki şarampole düştü.
Kaza sürücü Alim Oduncu ve yanında buluna eşi Gülay Oduncu yaralandı.

SIKIŞAN EŞİ ÇIKARTILANA KADAR DESTEK OLDU

Kazayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alim Oduncu araçta sıkışan eşi Gülay Oduncu'nun elini bırakmadı.
  • Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Oduncu çiftini uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkardı. Kurtarma çalışması sırasında sağlık ekiplerinin ikazlarına rağmen Alim Oduncu eşi Gülay’ın elini bırakmadı. Yaralılar 112 Acil Ambulans ile sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

Alim Oduncu kullandığı araç hurdaya döndü.
1 askerimiz şehit oldu

1 askerimiz şehit oldu

Mardin'de çıkan çatışmada 3 terörist öldürüldü.
3 HDPli başkan gözaltına alındı

3 HDP'li başkan gözaltına alındı

​HDP'li belediye başkanlarına terör operasyonunda yeni gelişme.
Hepsi gidecek

Hepsi gidecek

​Yarın akşama kadar çekilmezlerse harekat devam edecek.
Avcılar ve <br>Küçükçekmece<br>için kritik karar

Avcılar ve
Küçükçekmece
için kritik karar

Bakanlığın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ABD 200 askeri Suriye'de bırakabilir

ABD 200 askeri Suriye'de bırakabilir

​Pentagon'dan gelen teklife ABD Başkanı Donald Trump olumlu bakıyor.
HDP'lilere ders

HDP'lilere ders

Nusaybinli vatandaş: ​İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayın.

Dünyada kaos

Dünyada kaos

Ekonomik ve siyasi sorunlar birçok ülkede sokak isyanına döndü.

Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Her şeyi satıyor

Her şeyi satıyor

​CHP'li başkan 88 taşınmazı satışa çıkardı.
Gri listeye<br>aile darbesi

Gri listeye
aile darbesi

​PKK'ya bir darbe de çocukları dağa götürülen aileler vurdu.
Manastırda Mehmetçik’e dua

Manastırda Mehmetçik’e dua

​Deyrülzaferan Manastırı'nda Barış Pınarı Harekatı'na destek için dua edildi.
9 ByLock hattı çıktı

9 ByLock hattı çıktı

​FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca'nın 9 ByLock hattı kullandığı öğrenildi.
Otobüsler de elektriklendi

Otobüsler de elektriklendi

Yerli üreticiler Busworld'de gövde gösterisi yaptı.
Denizli'de 3 puan Fenerbahçe'nin

Denizli'de 3 puan Fenerbahçe'nin

​Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.