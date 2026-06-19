Kazaklara 32 Kırgızlara 28 harflik alfabe

Türk dünyasında ortak alfabe için Kazakistan ve Kırgızistan için alfabenin ayrıntıları netleşiyor. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nun son toplantısını ve ortak alfabe çalışmalarını anlattı.

UZUN SOLUKLU BİR KONU

Kazakistan ve Kırgızistan’ın kullanacağı alfabelerin son şeklinin verildiğini hatırlatan Zorlu, alfabenin ne zaman kullanılacağına ilişkin, “Bu uzun soluklu düşünülmesi gereken ve son derece hassas bir konudur. Alfabenin resmî olarak kullanılmaya başlanması ilgili ülkelerin parlamentolarının alfabeleri kabul etmeleri ve sayın devlet başkanlarının onaylamasına bağlı. Ama söz konusu alfabeler komisyonca kabul edilip ilan edildiği için gayriresmi olarak bireyler isterlerse kullanabilirler” ifadelerini kullandı.

ÇERÇEVE ALFABEYE BAĞLI KALINDI

Kırgızistan ve Kazakistan’ın kullanacağı harflerin belirlenirken 2024 yılında Bakü’de 3. toplantıda üzerinde uzlaşılan 34 harflik çerçeve alfabeye bağlı kalındığını belirten Zorlu, “Kazakistan için söz konusu çerçeve alfabeden 32, Kırgızistan için de 28 harf kullanıldı. Bu şekilde onaylanması durumunda Kazakistan alfabesinde 32, Kırgız alfabesinde 28 harf olacak” diye konuştu.

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