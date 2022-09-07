Kazıda bulduğu tarihi eserleri satmaya çalışırken yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Konya'da Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede tarihi eser niteliği taşıyan eserlerin satılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan detaylı çalışma sonucu polis, tarihi eser parçalarını satmaya çalışan şüphelinin definecilik işi ile uğraşan R.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, belirlenen şahsı, Alpaslan Mahallesi Fen Lisesi Caddesi üzerinde, eserlerin bulunduğu çantayla birlikte yakaladı. Emniyete getirilen R.D., ilk sorgusunda satmaya çalıştığı eserleri yaklaşık 1 yıl önce Hadim ilçesinin yayla köyleri tarafında kazı yaptığı esnada bulduğunu ve eserlerin o günden beri kendisinde olduğunu söylerken, eserleri de satmaya çalıştığını itiraf etti.

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Tarihi eserlere el konuldu

Şüphelinin çantasından, eski dönemlere ait çok sayıda heykel ile beraber; haç figürü, kapı tokmağı, yüzük taşı, tespih imamesi, pirinç kutu gibi eserler de çıktı. Ekipler, şüphelinin çantasından çıkan tarihi eserlere el koydu. Şüpheli R.D.’ye, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet"ten işlem başlatıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAF 12 Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince “Tarihi Eser Kaçakçılığının\" önlenmesine yönelik Bandırma ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda; şüphe üzerine durdurulan araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramada; Tarihi eser oldukları değerlendirilen, 8 Adet deri üzerine İbranice yazılı dini motifli kitap, bir adet deri üzerine İbranice yazılı dini motifli parşömen, 28 adet sikke, 2 adet yüzük, bir adet metal obje, 2 adet dedektör ele geçirildi.<br> Konu ile ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanırken, haklarında “2863 Sayılı Kanuna Muhalefet\" suçundan yasal işlem yapıldı.<br> Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tarihi Eser Kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışma neticesinde, şüpheli şahıslara ait ikamette yapılan aramalarda, tarihi eser oldukları değerlendirilen 63 adet sikke, 12 adet değişik şekil ve ebatlarda küçük obje, 4 adet yüzük, bir adet ok ucu olduğu değerlendirilen obje, bir adet kırık haç şeklinde obje, bir adet Garrett marka el dedektörü, değişik boy ve ebatlarda çok sayıda bakır levha ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Balıkesir’de İbranice tarihi eserler ele geçirildi Balıkesir ve Bandırma'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri ayrı ayrı yaptıkları tarihi eser operasyonlarında 8 adet İbranice yazılı dini motifli kitap ile bir adet deri üzerine yazılmış parşömen çok sayıda tarihi sikke, obje, çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Operasyonlarda 6 kişi yakalandı.





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