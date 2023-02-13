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Keçiören Belediyesi deprem bölgesindeki çöpleri topluyor

Keçiören Belediyesi, deprem bölgelerinde sorun olarak gündeme gelen çöp probleminin önlenmesi için felaketin ilk günlerinde yola çıkarılan çöp kamyonları ve yedekli personellerle 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:56 . 13/02/2023 Pazartesi
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Keçiören Belediyesi deprem bölgesindeki çöpleri topluyor

Keçiören Belediyesi deprem bölgesindeki çöpleri topluyor

Ulaşım ve altyapı probleminin yaşandığı deprem alanlarında biriken çöplerin kaldırılması için aralıksız çalışan ekipler hem salgın riskinin önlenmesi hem de bölgede yürütülen çalışmaların daha temiz bir ortamda yapılması için önemli bir görevi icra ediyor.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren bölgenin değişen ihtiyacına göre hem personel hem iş makinası ve hizmet araçlarını hem de yardım tırlarını sevk ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Büyük bir felaket yaşıyoruz. 7.7 ve 7.6’lık iki deprem 10 ilimizde büyük can ve mal kayıplarına yol açtı. İvedilikle başlatılan arama kurtarma çalışmaları için ilk etapta iş makinalarımızı ve uzman teknik personelimizi bölgeye gönderdik.

Ardından yardım kampanyası başlatarak yardım tırlarımızın sevkini gerçekleştirdik. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kefen gönderdik, göndermeye devam ediyoruz. Sıcak yemek dağıtımının sağlanması için büyük çadırlar gönderdik. Deprem alanında yaşanacak çöp sıkıntısına karşı personel ve çöp kamyonlarımız depremin ilk günlerinden itibaren bölgede çalışmaya devam ediyor” diye konuştu.


#keçiören
#deprem
#yardım
1 saat önce
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Keçiören Belediyesi deprem bölgesindeki çöpleri topluyor
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