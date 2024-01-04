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Kelime-i tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa yumruklu saldırıya Ömer Çelik'ten tepki: Hem cahillik hem barbarlık

İstanbul'da düzenlenen “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü”nde elinde kelime-i tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa yumruk atılmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert sözlerle tepki gösterdi. Toplumu ayrıştırıcı olayların seçim dönemi yaklaştığında yoğunlaştığına dikkat çeken Çelik, "Gazze mitinginden gelen vatandaşımıza birisi elindeki kelime-i tevhid bayrağını 'Bu hilafet bayrağıdır' diye yumruk atıyor. Bu hem cahillik, hem barbarlık. Kelime-i tevhid ile hilafet bayrağının ne ilgisi var?" dedi.

22:22 - 4/01/2024 Thursday
Güncelleme: 22:57 - 4/01/2024 Thursday
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

İstanbul'da 1 Ocak 2024 sabahında yüz binlerce kişi “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü” kapsamında Galata Köprüsü'ne akın etti.

Hem şehitlerimizin anıldığı hem de terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarına maruz kalan Filistin halkı için tüm dünyaya destek çağrıları yapıldı.

Ancak yüz binlerce kişinin katıldığı etkinliğin ardından yürüyüşe gölge düşüren bir olay yaşandı.

İsmail Aydemir isimli vatandaş, elinde tuttuğu kelime-i tevhid bayrağını 'hilafet bayrağı' zanneden bir eşkıya tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

"Tartışmalar seçim öncesi yoğunlaşıyor"

Toplum nezdinden çok sert tepkiyle karşılanan saldırı siyaset arenasında da yankılandı.

Söz konusu skandala AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sert sözlerle tepki gösterdi.

HaberTürk canlı yayınına katılan Çelik, "Gazze mitinginden gelen vatandaşımıza birisi elindeki kelime-i tevhid bayrağını 'Bu hilafet bayrağıdır' diye yumruk atıyor. Bu hem cahillik, hem barbarlık. Kelime-i tevhid ile hilafet bayrağının ne ilgisi var?" dedi.

Konuşmasının ilgili kısmının öncesinde, "Niçin Türkiye'de belli bir parti, kesim sürekli olarak Atatürk'ten bahsettiğinde toplumun belli kesimini, belli partileri, siyasi organizasyonları suçlayarak işe başlıyor?" sorusunu yönelten Çelik, "Engizisyon mahkemesi kurarak kimin makbul kimin değil diye bir şeye giriyor? Bu şekilde toplumun zehirlenmesine müsaade etmemeliyiz." dedi.

Atatürk, bayrak, marş gibi konularda bütünleştirme mesajı vermeliyiz, ayrıştırma mesajı verilmemesi gerektiğini söyleyen Çelik, söz konusu ayrıştırıcı tartışmaların bazen kendiliğinden gündeme geldiğini bazen de seçim dönemi yaklaştığında yoğunlaştığını ifade ederek, Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşün ardından İsmail Aydemir isimli vatandaşın evine dönerken uğradığı yumruklu saldırıya dikkat çekti.

"Hem cahillik hem barbarlık"

"Gazze mitinginden gelen vatandaşımıza birisi elindeki kelime-i tevhid bayrağını 'Bu hilafet bayrağıdır' diye yumruk atıyor. Bu hem cahillik, hem barbarlık. Kelime-i tevhid ile hilafet bayrağının ne ilgisi var?" diyen Çelik, Ankara Barosu'nun bulunduğu suç duyurusunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu absürt suç duyurusunda bulunan da barolar. Bir vatandaşımızın elindeki bayrak La İlahe İlllalah Muhameden Resullullah yazıyor. Bunun rejim değiştirme talebiyle ne ilgisi var? Başka bir yerdeki görüntüyü ortaya koydular. Dünyada insanlar Gazze için insanlığın vicdanının ortak temelinde bir araya geldi. Gazze ile dayanışma mitinglerini bu şekilde sokmaya çalışanlar İsrail'in politikasındaki zihin yanlışlığın yanında saf tutuyorlar. Buradaki mesele insanlık vicdanı ile bir şey. Filistin devleti ile sonuçlanmazsa kimse insanlıktan bahsedemez, kimsenin dedikleri ciddiye alınmaz. Hıristiyan insanlar sahip çıkıyor, gözlerinden yaş geliyor. ABD Dışişleri Bakanı İsrail'de 'yahudi olarak geldim' diyor. Cumhurbaşkanımız ne dedi 'Ben buraya insan olarak geldim denmeliydi' diye konuştu. Burada vatandaşımız ne yapmış? Filistin'e destek vermiş, mitinge katılmış. Bunun rejim değiştirme talebi ile ne ilgisi var? Baroların ortaya koyduğu cahillik için bu kadar argüman ortaya koymaya gerek yok."


Ankara Barosu'ndan tevhid bayrağı hazımsızlığı: İsmail Aydemir ve Vali Davut Gül hakkında suç duyurusunda bulundular
Ankara Barosu'ndan tevhid bayrağı hazımsızlığı: İsmail Aydemir ve Vali Davut Gül hakkında suç duyurusunda bulundular

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da düzenlenen “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü”nde İsmail Aydemir isimli vatandaşın açtığı tevhid bayrağı Ankara Barosu'nu rahatsız etti. Baro'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aydemir ve İstanbul Valisi Davut Gül ile diğer kamu görevlileri hakkında Anayasa'yı İhlal, 431 sayılı Kanun'a Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma / İhmal suçları ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından, mahyasında 'La İlahe İllallah' yazılı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda bulundu. Vali Gül'ün bu paylaşımı Ankara Barosu'nun suç duyurusu kararına bir cevap olarak değerlendirildi.

Saldırıya uğrayan İsmail Aydemir o anları tvnet'e anlattı: Ben onu affederim ama o yumruk şahsımı aştı
Saldırıya uğrayan İsmail Aydemir o anları tvnet'e anlattı: Ben onu affederim ama o yumruk şahsımı aştı

Yeni yılın ilk gününün ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul'da “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü” düzenlendi. 250 bin kişinin akın ettiği Galata Köprüsü'nde hem şehitlerimiz anıldı hem de aylardır İsrail tarafından yoğun bombardımana maruz kalan Filistin halkı için tüm dünyaya destek çağrıları yapıldı. Yürüyüş sonrası ise Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir, yumruklu saldırıya uğradı. Muhalif kesimin linç kampanyası başlattığı Aydemir, o saldırı anlarını tvnet'e anlattı. Saldırganı affedeceğini, bunu nefis yapmayacağını ifade eden Aydemir, "O yumruğu onun cahilliğine veririm, yutarım vallahi gerçekten yutarım ama o yumruk beni aştı. Benim şahsımı aştı." dedi.


#Kelime-i Tevhid Bayrağı
#Hilafet Bayrağı
#AK Parti Sözcüsü
#Ömer Çelik
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