Kelime-i Tevhid’e suç duyurusu: 28 Şubat’ta bile olmamıştı

Ankara 1 No’lu Baro, İstanbul Valisi Davut Gül ile 1 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen Filistin’e destek mitinginde saldırıya uğrayan İsmail Aydemir hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Baro, saldırıya uğrayan Aydemir’in anayasayı ihlalden, bayrağın alana sokulmasına izin verdiği gerekçesiyle Vali Gül’ün de görevi ihmalden yargılanmaları istedi. Ankara 1 No’lu Baro ayrıca hilafetin kaldırılmasını düzenleyen yasaya muhalefet suçunun da işlendiğini iddia etti. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Avukat Sabri Hafif, 1 No’lu Baro’nun suç işlediğini söyledi.





KONUYLA HİÇBİR İLGİSİ YOK

Hafif, “Türk Ceza Kanunu’nda ‘suç uydurma’ diye bir madde var. Baro bu suçu işledi. Ne 28 Şubat döneminde ne de başka darbe dönemlerinde bayrak ya da flama taşıdığı için kimse yargılanmadı. Soruşturma geçirmedi. Türk Bayrağı’nı Koruma Kanunu var. Ancak buradaki konuyla bu kanunun hiçbir ilgisi yok” dedi.





SUÇ DUYURUSU YAPILACAK

Öte yandan Ankara 2 No’lu Baro, Ankara 1 No’lu Baro hakkında suç duyurusunda bulunacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada suç duyurusunun “Her yaşanan olayı fırsat bilerek dini değerlere, inanca küfreden, konuyu devletimizin temel değerlerine getirerek halkı kin ve nefrete teşvik ederek ayrıştırmaya çalışanlara cevaben” yapılacağı bildirildi.









Vali Gül’den mahyalı cevap

Ankara 1 No’lu Baro’nun imza attığı skandal sonrası İstanbul Valisi Davut Gül, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Vali Gül, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ay manzarası eşliğinde, ‘La İlahe İllallah’ yazılı mahya asılmış Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin fotoğrafına yer verdi. Paylaşıma “İstanbul” notunu düşen Gül’ün bu paylaşımı, Kelime-i Tevhid bayrağı için hakkında suç duyurusunda bulunan Ankara 1 No’lu Baro’ya cevap olarak değerlendirildi.



