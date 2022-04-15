Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kamera önünde eleştirdi Başarı İmamoğlunun bireysel başarısı değil
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kamera önünde eleştirdi: Başarı İmamoğlu'nun bireysel başarısı değil

Bir süredir aralarında gerilim yaşandığı konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da incelemelerde bulundu. Daha sonra kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilgili "Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kamera önünde eleştirdi: Başarı İmamoğlunun bireysel başarısı değil
Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bazı projeleri yerinde inceledikten sonra kameraların karşısına geçti.

İmamoğlu'nun her fırsatta arkasına sığındığı "Engelleniyoruz" bahanesini yineleyen Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı bazı çalışmaları alanda izledik. Bütün engellemelere rağmen, Belediye Başkanımız engelleri aşıp, İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor." dedi.

"KENDİ BAŞARISI DEĞİL"

Bir süredir İmamoğlu ile arasında gerilim yaşadığı konuşulan Kılıçdaroğlu'nun, sözlerinin devamında "Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Mehmet Metiner 'Bendeki bilgi nettir' diyerek açıkladı
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Mehmet Metiner 'Bendeki bilgi nettir' diyerek açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Mehmet Metiner 'Bendeki bilgi nettir' diyerek açıkladı
OYNAT 01:13
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Mehmet Metiner 'Bendeki bilgi nettir' diyerek açıkladı
Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, TVNET canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında bir gerilim yaşandığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bir toplantıda İmamoğlu'nun ismini açıkça zikrederek zehir zemberek sözler kullandığını ifade eden Metiner, 'Bendeki bilgi net bir bilgidir. Kılıçdaroğlu dinliyorsa yalanlasın.' diye konuştu.
TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

​İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden konuk olunuyor.
50 bin mağdurununbeklediği kanun yürürlükte

50 bin mağdurunun
beklediği kanun yürürlükte

​İşte sözleşme devirlerinde izlenecek dokuz adım.
Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kamera önünde eleştirdi: Başarı İmamoğlunun bireysel başarısı değil

İçişleri:15 ayrı bölgede 339 terörist öldürüldü.

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den önemli açıklamalar.

​Erdoğan restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışında konuşuyor.

​Bölge sakinleri kötü kokudan şikayetçi.

​"Kendi iradem dışında ve imzam taklit edilerek kredi tahsis etmişler."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.