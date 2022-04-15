Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kamera önünde eleştirdi: Başarı İmamoğlu'nun bireysel başarısı değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bazı projeleri yerinde inceledikten sonra kameraların karşısına geçti.
İmamoğlu'nun her fırsatta arkasına sığındığı "Engelleniyoruz" bahanesini yineleyen Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı bazı çalışmaları alanda izledik. Bütün engellemelere rağmen, Belediye Başkanımız engelleri aşıp, İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor." dedi.
"KENDİ BAŞARISI DEĞİL"
Bir süredir İmamoğlu ile arasında gerilim yaşadığı konuşulan Kılıçdaroğlu'nun, sözlerinin devamında "Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı." ifadelerini kullanması dikkat çekti.