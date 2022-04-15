Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kamera önünde eleştirdi: Başarı İmamoğlu'nun bireysel başarısı değil Bir süredir aralarında gerilim yaşandığı konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da incelemelerde bulundu. Daha sonra kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilgili "Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı" ifadelerini kullandı.

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