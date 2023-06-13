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Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık için Özgür Özel'i destekleyebilir

28 Mayıs hezimetinin ardından CHP'de kazan kaynıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları sürerken, parti içinde koltuk savaşları da başlamış durumda. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yarışında değişim vurgusu yapan Ekrem İmamoğlu yerine Özgür Özel'i destekleyeceği görüşünün hakim olduğu kulislerde konuşulmaya başlandı. Parti içi isimler, 'Kılıçdaroğlu’nun el verebileceği ismin Özel olabileceğini' ifade ediyor.

09:36 . 13/06/2023 Salı
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Kılıçdaroğlu-Özel-İmamoğlu

Kılıçdaroğlu-Özel-İmamoğlu

Seçimleri kaybeden Millet İttifakı'nda yaşanan hayal kırıklığı hala geçmiş değil. Sandıktan çıkan sonuçların ardından özellikle CHP'de iç hesaplaşma başladı. Parti tabanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isterken CHP liderinden 'devam' mesajları geldi. İstifa etmemekte direnen Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ise CHP'deki değişim talebini daha da artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde değişim çağrıları dile getirilirken geçtiğimiz gün Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

İmamoğlu'ndan sonra Özel de topa girdi: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Özel, kurultayın en kısa sürede yapılması gerektiğini belirterek “Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Önümüzdeki dönemde genç ve dinamik, partinin ana damarını terk etmeyen, bu konudaki endişeleri körüklemeyecek olan kadrolar gerekiyor. Kendini halka arz eden, oradan talep topladığı bir çizgiye ihtiyaç var. Bu noktada olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı. Değişime ihtiyaç olduğuna inanıyorum” dedi.

"Partinin hepimize ihtiyacı var"

Değişim konusunda vefalı olacağını ve Kılıçdaroğlu’na saygı duyduğunu da vurgulayan Özel, “Değişimin sadece şahıslar üzerinden okunması doğru değil. Genel başkanımıza büyük haksızlık olur” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nu da dışlayan bir tavrı olmadığını söyleyen Özel, “Partinin hepimize ihtiyacı var. Kimsenin yok sayılması mümkün değil” şeklinde konuştu. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre ise parti içindeki isimler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’den gelen adaylık çıkışını “Tartışmalar bir süre daha devam edecektir. Şu anda herkes iddiasını ortaya koyuyor” diyerek yorumluyor.

"Kılıçdaroğlu'nun el vereceği isim Özgür Özel olabilir"

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı “bayrak değişimi” ve “Değişime el veririm” açıklamalarına gönderme yapan parti içi isimler, “Kılıçdaroğlu’nun el verebileceği ismin Özel olabileceğini” söylüyor. İmamoğlu için ise “Delege siyasi yasak riskinden çekinecektir. Ayrıca kimse İstanbul’da belediye başkanlığının bırakılmasını istemiyor” yorumu yapılıyor.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
27 dakika önce
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