Altı parti lideri Çankaya'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında birleşen 6 muhalefet partisinin lideri, Ankara'da bir araya gelerek 5 saatlik bir toplantı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine düzenlenen mini zirveye ittifakın gizli ortağı HDP davet edilmedi. HDP, bu görüşmede kendilerinin yer almaması nedeniyle oldukça kızgın. HDP Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, görüşmeye davet bile edilmediklerini belirterek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını çıkarabileceklerini söyledi.

HDP kanadından gelen tepkilerin artması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fikret Bila'ya açıklama yaptı.

GÜNDEM İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması: Hiçbir itirazımız yok

"HDP'Yİ YOK SAYMIYORUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP’yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Bu çalışma, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi geçiş çalışmasını yürüten altı parti arasında yapıldı.

HDP'YLE DE GÖRÜŞÜYORUZ

HDP’yle de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz.

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Onlar görüşlerini paylaşmak isterlerse bize gelebilirler, ihtiyaç olduğunda biz gideriz. Görüşlerimizi paylaşırız.

Kamuoyuyla da zaten paylaşıyoruz. Bir sorun yok” ifadelerini kullandı.