Kemal Kılıçdaroğlu kendisini destekleyen The Economist'e Türkiye'yi şikayet etti.

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye'de yaklaşan 14 Mayıs seçimlerini kapağına taşıdı. Derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması dikkat çekti. Yine dergide Kemal Kılıçdaroğlu için ise, "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz." denildi.

Kılıçdaroğlu'na açık destek vererek seçmeni yönlendirmeye çalışan The Economist'e ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki gecikmedi.

İngilizler açıkça desteğini belli etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki gecikmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı’yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız." dedi. Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan The Economist ile ilgili bir gelişme daha meydana geldi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, The Economist için bir yazı kaleme aldı.

Kılıçdaroğlu, The Economist'e yazdı: Türkiye'yi şikayet etti