Kemal Kılıçdaroğlu yine kapıda kaldı: Et ve Süt Kurumu'na alınmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevusu olmadığı halde Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayandı. Binanın güvenlikleriyle bir süre konuşan CHP lideri, randevusu olmadığı için içer alınmayınca bina önünde açıklamalarda bulundu. Daha önce TÜİK'e de gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Asgari ücretlilerin, memurların haklarını savunmak için. Çünkü TÜİK, enflasyonu düşük göstererek düşük zam alınmasının yolunu açıyordu. Daha sonra sözlü sınavda hakları yenen gençlerin haksızlığına uğradığını duyurmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiştim. Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim.

"Taırm Bakanı gerçeklerden habersiz"

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Bu çok önemli bir konudur. Tarım Bakanı, dün katıldığı TV programında, Türkiye'de aç ve açıkta kimse yok diye bir açıklama yapıyor. Tarım Bakanı'nın Türkiye gerçeklerinden haberi yok" dedi.

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"'Milletin Sesi' mitinglerimiz başlayacak"

Öte yandan açıklamalarında geçmiş dönemlerde düzenledikleri mitinglere de değinen Kılıçdaroğlu, "Bayramdan sonra "Milletin Sesi" mitinglerine yeniden başlayacağız." dedi.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu zorbalığa doymuyor: Bu kez Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanacak

TÜİK binasına da alınmamıştı

CHP Lideri, geçtiğimiz yılın sonlarında da randevusu olmamasına rağmen Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) gitmiş fakat binaya girememişti.

Yine kapı önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderine açıklanmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Türkiye'nin geldiği nokta açısından önemlidir." sözleriyle gündem olmuştu.