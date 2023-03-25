Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce planı: Oylar bölünmesin diye Milli Eğitim Bakanlığı teklif edecek

CHP'li Canan Kaftancıoğlu konuk olduğu televizyon programında, "CHP'nin trolleri var mı?" sorusunu yanıtladı. CHP'nin trollerinin olmadığını iddia eden Kaftancıoğlu, partinin her türlü yokluğa rağmen çalışan bir örgütünün olduğunu ve trollük yapacak zamanlarının olmadığını öne sürdü. Aynı dakikalarda bir başka kanalda konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Kaftancıoğlu'nu yalanlarcasına CHP içindeki trol ağının ne denli etkili olduğunu, anlattıklarıyla gözler önüne serdi. Programa gelirken bile CHP trolleri tarafından hakaretlere maruz kaldığını anlatan Muharrem İnce, İBB Başkanı İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak istemesi sonrası CHP Genel Merkezindeki trollerin İmamoğlu'na saldırdığını söyledi. İnce ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Altılı Masa'dan ayrılması sonrası yine CHP Genel Merkezindeki aynı trollerin gazabına uğradığını da ifade etti.