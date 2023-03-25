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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce planı: Oylar bölünmesin diye Milli Eğitim Bakanlığı teklif edecek

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ni saflarına çekmek için yine koltuk teklif edecek.Adaylığını ilan ettiği günden bu yana koltuk dağıtan Kılıçdaroğlu'nun, son olarak oyların bölünmemesi için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çocukluk hayalini olduğu bilinene Milli Eğitim Bakanlığı'nı teklif etmesi bekleniyor.

11:37 . 25/03/2023 Cumartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürüyor. Tarihin en önemli seçimlerine 50 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olduğu Cumhur İttifakı'nda parti sayısı Yeniden Refah Partisi'nin katılımıyla 5 oldu. Millet İttifakı'nda ise büyük bir krizle aday olarak gösterilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmaları sürüyor.

Millet İttifakı'nda Muharrem İnce endişesi

Seçimi kazanmak için her yolu deneyen Kılıçdaroğlu, Yedili Masa'da yer alan İyi Parti'ye rağmen HDP ile görüşme gerçekleştirdi ve desteğini kazandı. Öte yandan muhalefet cephesinde başlayan bir başka tartışma korkuya neden oldu. CHP'nin bir önceki seçimdeki adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimde aday oldu. Kılıçdaroğlu, oyların bölüneceği korkusu nedeniyle parti ziyaretleri kapsamında Memleket Partisi'ne de gidecek.

Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' plan

Sabah'ın haberine göre; İki ismin önümüzdeki günlerde görüşmesi beklenirken, bu süreçte gündem olan sayısız kulis bilgilerine bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanlığı adaylığından geri adım atmamakta kararlı olan İnce için Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı ortaya çıktı. HDP desteği ile birlikte 7'li koalisyonu oluştan CHP Lideri, bir kez daha çareyi koltuk dağıtmakta buldu. Öğretmen olan Muharrem İnce’ye, çocukluk hayali olduğu bilinen Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu teklif etmeye hazırlanan Kılıçdaroğlu’nun bu atağı ile ikna etmeyi başaracağı düşünülüyor.


"CHP'nin trolleri yok" diyen Kaftancıoğlu'nu aynı dakikalarda Muharrem İnce yalanladı
"CHP'nin trolleri yok" diyen Kaftancıoğlu'nu aynı dakikalarda Muharrem İnce yalanladı

CHP'li Canan Kaftancıoğlu konuk olduğu televizyon programında, "CHP'nin trolleri var mı?" sorusunu yanıtladı. CHP'nin trollerinin olmadığını iddia eden Kaftancıoğlu, partinin her türlü yokluğa rağmen çalışan bir örgütünün olduğunu ve trollük yapacak zamanlarının olmadığını öne sürdü. Aynı dakikalarda bir başka kanalda konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Kaftancıoğlu'nu yalanlarcasına CHP içindeki trol ağının ne denli etkili olduğunu, anlattıklarıyla gözler önüne serdi. Programa gelirken bile CHP trolleri tarafından hakaretlere maruz kaldığını anlatan Muharrem İnce, İBB Başkanı İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak istemesi sonrası CHP Genel Merkezindeki trollerin İmamoğlu'na saldırdığını söyledi. İnce ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Altılı Masa'dan ayrılması sonrası yine CHP Genel Merkezindeki aynı trollerin gazabına uğradığını da ifade etti.


#Muharrem İnce
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Millet ittifakı
1 saat önce
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