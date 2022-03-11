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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfa'da yeni vaat: Siverek'i il yapacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesini il yapmak için söz verdi. CHP lideri, "Kılıçdaroğlu söz verdi deyin, iktidar olduğumuzda Siverek il olacaktır. Bir daha söylüyorum, tarihi unutmayın bir tarafa yazın, söz Kılıçdaroğlu sözüdür, söz vermiş mi mutlaka yerine getirir ve bu sözü de verdim" diye konuştu.

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Haber Merkezi İHA
Kemal Kılıçdaroğlundan Şanlıurfada yeni vaat: Sivereki il yapacağım
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Siverekli vatandaşların taleplerini çok iyi bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında bu talepleri yerine getireceği sözünü verdi.

"SÖZÜM SÖZ SİVEREK İL OLACAK"

CHP lideri, "Sizin taleplerinizi çok iyi biliyorum, önce il başkanım bana söyledi. Sivereklilerin il olma talepleri var diye, bir tarafa not edin, hafızanızda bunu tutun ve bu tarihide not edin, Kılıçdaroğlu söz verdi deyin, iktidar olduğunda Siverek il olacaktır. Bir daha söylüyorum, tarihi unutmayın bir tarafa yazın, söz Kılıçdaroğlu sözüdür, söz vermiş mi mutlaka yerine getirir ve bu sözü de verdim" diye konuştu.

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BEDAVA ELEKTRİK SÖZÜ DE VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda da Şanlıurfa'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile toplantı düzenlemiş, nurada yaptığı konuşmada, Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü vermişti.

Kılıçdaroğlu, "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" diye konuşmuştu.

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Kılıçdaroğlu Urfalılara söz verdi: Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile toplantı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü veren Kılıçdaroğlu, 'Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz' dedi.

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