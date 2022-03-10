Kılıçdaroğlu Diyarbakır anneleri ile otelde görüşmek istedi: Bize kumpas kurdu

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ve HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, kente gelen ve bir dizi ziyaret gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailelerle bir araya geldiğine dair, CHP sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma tepki gösterdi.

Aileler, otele gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na, kendilerini ziyaret etmesi gereken yerin HDP il binası önü olduğunu söylemesi için iki temsilci aile seçtiklerini ama bunun görüntülenerek, sanki ailelerle görüşülmüş gibi lanse edildiğini ileri sürdü.

HDP il binası önünde açıklama yapan aileler, kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ederek, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

OYNAT 02:04 Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'na tepki: Bize kumpas kurdu Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP il binası önünde eylem yapan aileler, kenti ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP liderinin kendileriyle bir otelde görüşmek istediğini söyleyen Diyarbakır anneleri, 'Bizimle görüşmen gereken yer, otel değil, HDP Diyarbakır il binasının önü, çünkü bizim çocuklar buradan kaçırıldı' diyerek tepki gösterdi. Aileler, kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ederek, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. BiP'te paylaş

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'BİZİMLE GÖRÜŞMEN GEREKEN YER OTEL DEĞİL, HDP DİYARBAKIR İL BİNASI ÖNÜ DEDİK'

2015 yılında 15 yaşındayken dağa kaçırılan yüzde 70 engelli raporu bulunan kardeşi Muhammed için eylem yapan Ruken Canbey, haftalardır Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerini ziyaretini beklediklerini ifade ederek, "Dün gece Diyarbakır'a giriş yaptı. Diyarbakır'a giriş yapar yapmaz annelerin kaldığı otele gelmiş. Bizimle orada görüşmek istediğini söyledi. Biz aileler olarak, onu protesto ettik. Odalarımıza çıktık, iki temsilci gönderdik. Kemal Kılıçdaroğlu'na dedik ki 'Bizimle görüşmen gereken yer, otel değil, HDP Diyarbakır il binasının önü. Çünkü bizim çocuklar buradan kaçırıldı. Sorunlarımızın odak noktası burası' dedik. Onun için iki arkadaşımızı gönderdik. O arada CHP'liler görüntü alıp, güya Kılıçdaroğlu bizim derdimizi dinlemiş, bizim sorunlarımızı dinlemiş gibi kamuoyuna lanse ettiler. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu HDP il binasının önüne bekliyorduk. Ama gelmek yerine yalan haberle kamuoyunu yanılttı ve bizi gerçekten çok üzdü. Biz bu olaydan sonra zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir daha çadıra almayacağız. Kesinlikle almayacağız. O gitsin ortaklık yaptığı insanların annelerini, ortaklık yaptığı insanları dinlesin. Sabahtan beri tüm STK'larla, siyasi partilerle görüşüyor ama Diyarbakır annelerinin çadırını ziyaret etmeyi reddetti. Onun yerine bizi, kamuoyunu aldatan bir fotoğraf yayınladı ve bu bizi gerçekten çok üzdü. Kemal Kılıçdaroğlu, sen bir daha bu çadırdan içeri giremezsin. Biz seni bu çadıra sokmayız" dedi.

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'ONLARA KUMPAS KURDU'

22 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul’dan gelip eylem yapan İmmihan Nilifırka ise "CHP Genel Başkanı gelip anneleri ziyaret edecekti, maalesef bir anne ve babayı otele davet etti. Onlara kumpas kurdu. Onları lafa tuttular. CHP Genel Başkanı da oraya geldi. Yalan haber yapmışlar. Demişler ki 'ben Diyarbakır'da anneleri ziyaret ettim.' Bizi ziyaret etmemiş. Biz CHP Genel Başkanı'nı HDP'nin önüne bekliyoruz. Gelsin bu anaların, babaların derdini dinlesin. Onu şiddetle ve nefretle kınıyorum" diye konuştu.