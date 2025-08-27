Kendilerini 'komiser' olarak tanıttıkları emekliyi 5 milyon TL dolandırdılar

Bursa’daki olay, 22 Ağustos’ta Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli M.K.'yi arayıp, kendilerini ‘komiser’ olarak tanıtan şüpheliler, ‘Gizli bir operasyon yapıldığı ve altın ile dövizlerinin tehlikede olduğu’ yalanıyla korkutup, kendi numaralarını ‘Hakan oğlum’ olarak kaydettirdi. Şüpheliler, M.K.'nin hesabından paralarını çekmesini ve evindeki altınlarla birlikte poşete koymasını istedi. Bunun üzerine M.K. banka hesaplarından çektiği 22 bin avro, 66 bin dolar ile 21 çeyrek altın, 10 Ata altını, 1 takı seti, 2 altın küpe ve 2 yüzükten oluşan ve toplam değeri 5 milyon 145 bin TL olan para ve ziynet eşyalarını bir poşete koydu. Aynı gün M.K., kendisine söylenen yere gidip, üzerinde mont ve yüzünde maske bulunan şüpheliye parola olarak ‘Elma’ kelimesini söyleyip, poşeti teslim etti.