Gündem Kendini komaya sokan kocasını mahkemede affetti
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Eşine şiddet uygulayan adam serbest kaldı

Kendini komaya sokan kocasını mahkemede affetti

Adana'da yaşayan 27 yaşındaki Murat Çiçin, geçen 12 Şubat'ta kendisiyle barışmak istemeyen 2 çocuğunun annesi eşi Gamze Çiçin'i (27), sokak ortasında boğazına bıçak dayayıp öldüresiye dövdü. Mahkemede kadın kocasından şikayetçi olmazken, kocanın bıçak savunması ise akıllara durgunluk verdi.

Haber Merkezi Diğer
Eşinin uyguladığı şiddetin ardından hastanelik olan kadın, mahkemede kocasının tahliyesini istedi.
Eşinin uyguladığı şiddetin ardından hastanelik olan kadın, mahkemede kocasının tahliyesini istedi.

Adana’da yaşayan Murat Çiçin, iddiaya göre kuma getirdiği için evi terk eden eşi Gamze Çiçin'i kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle sokak ortasında 30 dakika boyunca döverek tanınmaz hale getirmiş, ayrıca eşine bıçak çekmişti.

Polise intikal eden olayın ardından sanık mahkemece tutuklandı.

Duruşma günü herkesi şok etti

Gamze Çiçin duruşma günü yaptığı konuşmada eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, mahkemeye heyetinden kocasının tahliye olmasını talep etti.

"Bıçağı kendini yaralamak için çıkarmış"

  • Olaya ilişkin savunma yapan Murat Çiçin ise şunları söyledi:
  • "Cep telefonuyla biriyle konuşuyordu. 'Kiminle konuşuyorsun?' diyerek elinden telefonu aldım. Tartışma sırasında birlikte yere düştük. Bıçağı kendimi yaralamak için çıkarmıştım."
  • Mahkeme, suç vasfının değişmesi ve delillerin toplanmış olması gerekçesiyle Çiçin'i tahliye etti.

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