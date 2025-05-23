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Kenenin ısırdığı Oğuzhan 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kenenin ısırdığı Oğuzhan 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

10:4623/05/2025, Cuma
DHA
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Sivas'ya kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 9 gün önce hastaneye kaldırılan Oğuzhan Aydemir (27) kurtarılamadı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Eşmebaşı köyünde yaşayan ve hayvancılık ile uğraşan Oğuzhan Aydemir, vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş ve bulantı şikayetleriyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Aydemir, KKKA şüphesiyle hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi altına alındı.

Hastanede 9 gündür tedavi gören Aydemir, bu sabah yaşamını yitirdi. Hastanenin morgundan yakınlarına teslim edilen Oğuzhan Aydemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kene vakalarında artış gözlenirken, bu yıl içerisinde Sivas'ta ölümlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanede 5 kişinin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



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