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Kentte merak konusu olmuştu: Geri dönüşüme kazandırılacak

Geçtiğimiz gün Sivas kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Tavra Deresi kenarına atılan onlarca gelinlik, Sivas Belediyesi temizlik ekiplerince toplandı. Kentte merak konusu olan gelinliklerin kim veya kimler tarafından atıldığı ise hala bulunamazken toplanan gelinliklerin geri dönüşüme kazandırılacağı öğrenildi.

11:50 . 5/10/2023 Perşembe
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Geri dönüşüme kazandırılacak

Geri dönüşüme kazandırılacak

Sivas’ta boş bir araziye atılan onlarca gelinlik belediye ekiplerince toplandı. Toplanan gelinliklerin geri dönüşüme kazandırılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz gün Sivas kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Tavra Deresi kenarına atılan onlarca gelinlik, Sivas Belediyesi temizlik ekiplerince toplandı.

Kentte merak konusu olan gelinliklerin kim veya kimler tarafından atıldığı ise hala bulunamadı. Yıpranmış ve kullanılmış olduğu görülen gelinliklerin geri dönüşüme kazandırılacağı öğrenildi.

#sivas
#gelinlik
#arazi
1 saat önce
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