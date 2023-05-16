Kepez’e yeni kapalı pazar yeri

Kepez ilçesinin Erenköy Mahallesi, yatırıma engel olan 2\B (Orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri) mülkiyet sorunundan dolayı kalıcı belediyecilik hizmetlerinin yapılmasını uzun yıllar beklemişti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, 2\B mülkiyet sorununu çözmesinden sonra da mahallede ‘siyahtan beyaza’ bir değişim yaşanıyor. Tapularını alan arsa sahiplerinin, gecekondularının yerine imara uygun konutlar yapmasıyla mahallenin çehresi modern bir görünüme kavuştu. Mahalledeki değişim sadece konutta değil, yatırım alanında da yaşanıyor. Başkan Tütüncü, mahalle sakinlerine 45 yıla yakın yaşanan ve yatırıma engel olan 2\B sorununu çözer çözmez, konforlu şehircilik hizmetlerinin yapılacağının sözünü vermişti.

ASFALT, PARK, DOĞAL GAZ TAMAM

Belediye de, 2\B sorununun ortadan kalkmasından sonra mahallede kalıcı hizmetleri yapmaya başladı. Konut yapılaşması tamamlanan sokakların yolları modernize edildi. Hizmet ömrünü tamamlayan parke taşlı yollar, yerini sıcak asfaltlı yollara bıraktı. Erenköy Mahallesi’nde imar planında yeşil alan görülen yerleri de aslına uygun hale getiriliyor. Tütüncü’nün sözü olan doğal gaz da mahalleye getirildi. Doğal gaz alt yapı çalışmasının sürdüğü mahallenin, yapılaşması tamamlanan sokaklarında elektrik iletim hatları yer altına alındı.

PAZAR AÇILIŞA HAZIR

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, satış yerlerinin pazarın mevcut esnafına tahsis edildikten sonra Erenköy Kapalı Semt Pazarı’nın yakın bir zamanda hizmete açılacağını ifade ettiler. Çarşamba günleri hizmet verecek olan ve 161 esnafı bulunan pazarda, sebze, meyve, balık ve süt ürünleri satışı yapılacak. Işıklandırma ve ses sistemi olan 1976 metrekare alan üzerine kurulan pazar yerinde, zabıta ofisi, tuvaletler ve çay ocağı üniteleri bulunuyor.







