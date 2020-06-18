Keşmir’in acısını dünya duyacak: Babuşçu projenin detaylarını TVNET ekranlarında anlattı

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, Keşmir’deki Müslümanların yaşadıkları acıyı dünyaya duyurmak için önemli bir projeye imza attı. Dünyaca ünlü isimlerle birlikte “Benim Adım Keşmir - Kashmir Is My Name” adlı bir klip çalışması yapıldı. Sosyal medyada mecralarında yayınlanan klibe ilk teşekkür Pakistan’dan geldi. Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, İngilizce attığı tweetle, “Keşmir özgürlüğünü kazanacak. Bu klibi mutlaka izlemeli ve retweet etmeli” dedi. Arif Alvi, emeği geçenlere teşekkür etti. Pakistan başta olmak üzere, birçok ülkede klip yankı buldu. Pakistan resmi televizyonu PTV, klibi ekranlarına taşıdı. Babuşçu bu çalışmanın öyküsünü TVNET ekranlarında anlattı.

Babuşçu projenin öyküsünü TVNET ekranlarında anlattı.

10 AYDIR ABLUKADA

Babuşçu, Müslüman coğrafyalarda yaşanan acılarda vicdani sorumluluk taşıdığını söyledi. Keşmir’de yaşananların insanlık dramı olduğunu belirten Babuşçu, “5 Ağustos 2019’da Hindistan’ın Keşmir’in statüsünü güvence altına alan maddeyi iptal etmesi dolayısıyla Keşmir’in statüsünü ortadan kaldıran bir tavır ortaya koydu. Keşmir abluka altına alındı, insanlar tecrit altına alındı. 10 ayı aşkın bir zamandır kapalı toplum haline getirildi. Biz de bu konuya dikkat çekmek için bir çalışma yaptık” diye konuştu.

KEŞMİR’İ GÜNDEME TAŞIDI

Projenin söz yazarlığını Turgay Evren’in yaptığını aktaran Babuşçu, “Ali Tolga Demirtaş’ın müziğini yaptığı sonradan Müslüman olan ve bizimle aynı duyguları paylaşarak seslendirme yapan Della Miles’ın olduğu klip tüm Müslüman dünyasında büyük etki gördü. Bu vesileyle Keşmir sorununu, Müslümanların sorunlarını dünya gündemine taşıyabildiysek ne mutlu bize bundan mutluluk duyuyorum. Aynı ekiple Doğu Türkistan ile ilgili de bir proje gerçekleştirmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi. Son dönemde yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babuşçu, “Türkiye’nin terörle mücadelesi uzun bir süredir kararlılıkla sürdürülüyor. Son dönemde özellikle PKK/PYD’nin özellikle lojistik imkanlarının ortadan kaldırıldığı neredeyse sona doğru bir süreci yaşıyoruz. Bu son operasyonda aslında terörün nihayetlendirilmesi açısından önemli. Suriye’de gelişmelere paralel olarak birtakım azıma girişimleri yaşanırken, Kuzey Irak’ta PKK’nın yuvalandığı noktalara büyük operasyon yapılıyor”dedi.

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PARTİLER BİLDİĞİNİZ GİBİ

Siyasi partilerin tavırlarına ilişkin konuşan Babuşçu, “Parlamentoda terörle mücadele konusunda samimi ve Türkiye’nin geleceği anlamında duyarlı olan partiler ortak bir hatta buluşurken, bu terörle mücadele konusunda kendilerini bir türlü Türkiye paydasında konumlandırmayan partilerin de durum düne göre değişmedi. Aynı pozisyonları sürdürüyorlar. Türkiye partisi olma becerisini gösteremiyorlar. Terörle aralarına mesafe koymayı beceremiyorlar. PKK’nın Kandil’la olan bağlılıkları dolayısıyla böyle bir ikilem içinde aynı tavrı bu son operasyonda da gösterdiler” değerlendirmesinde bulundu.