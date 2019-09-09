Gündem Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
3. SAYFA

Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Manisa'da kışlık odun için kesim yapan Hüsamettin Gündüz kestiği çam ağacının altında kalarak can verdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Gündüz'ün cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Hüsamettin Gündüz'ün üzerine devrilen çam ağacı.
Hüsamettin Gündüz'ün üzerine devrilen çam ağacı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, ormanlık alanda kışlık odun için motorlu testereyle kestiği çam ağacı üzerine devrilen Hüsamettin Gündüz (44) yaşamını yitirdi.

Kestiği ağaç üzerine devrildi

DHA
Hüsamettin Gündüz
  • Salihli'nin kırsal Çamurhamamı Mahallesi'nde yaşayan Hüsamettin Gündüz, dün saat 19.30 sıralarında, Kapıkaya mevkisindeki ormanlığa, kışlık odun ihtiyacını karşılamak için ağaç kesmeye gitti. Motorlu testere ile kestiği çam ağacı, 3 çocuk babası Gündüz'ün üzerine devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Köylüler, hemen jandarma ve 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Gündüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Gündüz'ün cesedi, önce Salihli Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, Hüsamettin Gündüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kriko yardımıyla kurtarıldı
GÜNDEM
Kriko yardımıyla kurtarıldı
Belediye başkanlarına davet

Belediye başkanlarına davet

Erdoğan büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.
Mahkemeden emsal karar

Mahkemeden
emsal karar

​İkinci el aldığı otomobil arıza yapınca parasını geri aldı.
Rezil karşılama

Rezil karşılama

Ders zilinin çaldığı ilk günde skandala imza attılar.
Terör bitsin<br>anneler kazansın

Terör bitsin
anneler kazansın

​Aile Bakanı Selçuk'tan, çocukları dağa kaçırılan ailelere destek.
Futbol dünyasını<br>meraklandıran ameliyat

Futbol dünyasını
meraklandıran ameliyat

Trabzonspor'un​ genç yeteneği bıçak altına yatıyor.
Köpeklerin<br>emrine girmem!

Köpeklerin
emrine girmem!

Kaza geçiren müdürün 15 Temmuz'daki cümlesi halen akıllarda.

İTÜ'lü mühendis <br>Halit'in katilleri tutuklandı

İTÜ'lü mühendis
Halit'in katilleri tutuklandı

'​Yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlarından yargılandılar.

Radyoda dinlemek <br>bile hayal oldu

Radyoda dinlemek
bile hayal oldu

​Süper Lig maç yayın hakları için şoke eden rakam.

Beklenti yükseldi

Beklenti yükseldi

​Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini açıklandı.
Kararlılıkla <br>sürdürüyoruz

Kararlılıkla
sürdürüyoruz

​Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs'ta dikkat çeken mesaj.
Dev projelerde kullanılacak

Dev projelerde kullanılacak

​Türkiye, yerli dijital para ile başarı hikayesi yazacak.
Bina bulamayınca ağaçları mühürlediler

Bina bulamayınca ağaçları mühürlediler

​İzinsiz otoparka giden yetkililerden ilginç çözüm.
Emniyet müdürünün<br>durumu ağır

Emniyet müdürünün
durumu ağır

Araçta ailesi de vardı, eşi kurtarılamadı.
30 yıl önce kovulmuştu<br> şimdi bakan oldu

30 yıl önce kovulmuştu
şimdi bakan oldu

Sudan'da yeni hükümetin Dışişleri Bakanı: Esma Abdullah

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.