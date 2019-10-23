Gündem Kıbrısı Kıbrıslılara bırakalım sözleriyle tepki toplayan Tunç Soyerin ses kaydı ortaya çıktı
POLİTİKA

'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' sözleriyle tepki toplayan Tunç Soyer'in ses kaydı ortaya çıktı

'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' sözleriyle tepki toplayan Tunç Soyer'in ses kaydı ortaya çıktı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' sözleri büyük tepki çekmişti. Söz konusu açıklama için '2 yıl önce söylediğim sözler' diyen Soyer'in yalanı, röportajı yapan gazetenin açıklamalarıyla ortaya çıktı. Ses kaydını yayınlayan gazete, söz konusu skandal ifadelerin yeni yapıldığını belirtti.

Haber Merkezi Diğer
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yalanı ortaya çıktı.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yalanı ortaya çıktı.

Kıbrıs'ta yayınlanan Haberci gazetesi Yazı İşleri Müdürü Gizem Özgeç'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile makamında yaptığı görüşme sonrası 14 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" haberi Türkiye ve Kıbrıs medyasında geniş yer bulurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Soyer'in yalanı ortaya çıktı

Ancak Tunç Soyer, bu sözlerinin iki yıl önce yapılmış bir konuşmadan alındığını yeni olmadığını söyledi. Gazete ise böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, habere konu röportajın yeni yapıldığını açıklayarak "gazetecilik ilkeleri gereği" Soyer'in ses kaydını yayınladı.

'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' sözleriyle tepki toplayan Tunç Soyer'in ses kaydı ortaya çıktı
OYNAT 01:00
'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' sözleriyle tepki toplayan Tunç Soyer'in ses kaydı ortaya çıktı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' sözleri büyük tepki çekmişti. Söz konusu açıklama için '2 yıl önce söylediğim sözler' diyen Soyer'in yalanı, röportajı yapan gazetenin açıklamalarıyla ortaya çıktı. Ses kaydını yayınlayan gazete, söz konusu skandal ifadelerin yeni yapıldığını belirtti.


İşte gazetenin açıklaması

Tunç Soyer'in, "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" açıklamalarına gelen yoğun tepkiler ve Başkan Soyer'in, "Söz konusu açıklamayı yaklaşık 2 yıl önce yaptım" yönündeki yeni açıklamasına açıklık getirmek ve cevap vermek adına, 10 Ekim 2019 Perşembe günü gerçekleştirilen röportajın ses kaydını, gazetecilik ahlakı ve yayın ilkelerimiz doğrultusunda, tek bir kelimesine dahi dokunmadan tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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