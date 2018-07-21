Kıbrıs’ta şafak nöbeti

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44’ncü yıl dönümü nedeniyle KKTC’de vatandaşlar meşalelerle şafak nöbeti tuttu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ilk Şafak Nöbeti’nde ve 1974 döneminin Başbakanı Bülent Ecevit’in harekatla ilgili açıklaması katılımcılara sunuldu.

Harekatın ikinci günü, 3’üncü nParaşüt Taburu’nun taarruzu nsonucu Deliktepe düştü.

BARIŞA İSTEMEYENLERE KARŞI DURUŞ

Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar burada yaptığı konuşmada adadaki barışı beğenmeyenlerin halen Kıbrıs Türk halkını bilinmezliğe sürüklemeye çalıştığını belirterek, “Şafak nöbeti, Kıbrıs Türkünü kimliksizleştirmeye çalışanlara ve Türkiye ile olan sağlam bağlarını kopartmak isteyenlere karşı bir duruştur” dedi.

Zırhlı birliklerin adadaki ilerleyişi sırasında halk Türk askerine sevgi gösterilerinde bulunuyordu.

Sahnede meşalelerin yakılmasıyla devam eden nöbete katılan binlerce kişi, 44 sene önce çıkarmanın yapıldığı sahile indi.

Harekatta şehit olan Türk askerleri için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Askerlere sevgi seli

Kıbrıs Barış Harekatı öncesi ve sonrasında çekilen fotoğraf ve görüntüler, o dönem yaşananları da gözler önüne seriyor. Genelkurmay Başkanlığı arşivinde yer alan görsellerde, elleri tetikte bekleyen Mehmetçik ile indirme ve çıkarma harekatlarının ayrıntıları, çıkarma gemilerindeki Türk askeri yer alıyor. Zırhlı birliklerin adadaki ilerleyişinin de aktarıldığı görüntülerde, halkın Türk askerine sevgi gösterileri, askerlerin cephedeki görüntüleri bulunuyor.

Babam Kıbrıs’ı bayraklaştırmak için şehit oldu

Kıbrıs Barış Harekatı’nda Rumlarla girdiği mücadelede şehit edilen üç arkadaşın yakınları 44 yıl sonra ilk kez bir araya geldi. Girne Doğruyol bölgesinde Atak Tepe mevkiinde katledilen şehit Astsubay Bayram Gümüş, şehit Çavuş Zeki Alpsoley ve şehit Ülkü Akbulut’un yakınları aynı yerde buluşarak

duygu dolu anlar yaşadı. Duygularını anlatan şehit Astsubay Bayram Gümüş’ün oğlu Ali Gümüş, babasının Kıbrıs’ta kahramanca savaştığını ve Rumlar tarafından hunharca katledildiğini dile getirdi. Gümüş, “Babam Kıbrıs’ı bayraklaştırmak için şehit oldu” dedi.