Kılıçdaroğlu ahlaksız hareketiyle ilgili ilk kez konuştu: Ellerime değil sözlerime baksınlar

TBMM'de 2022 bütçe maratonu devam ediyor. 6 Aralık'taki oturumda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından çok yaptığı el hareketi gündeme oturdu. CHP Lideri, "Bir şey daha yaptılar. Bakın siz bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Dolar ile borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, euro ile borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu sırtımıza yıkıyorlar." ifadelerinden sonra kapak hareketi yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun el hareketi, TBMM'de gerilime neden olurken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar ve halktan büyük tepki aldı.

"ELLERİME DEĞİL SÖZLERİME BAKSINLAR"

Kılıçdaroğlu, o hareketi yaptıktan sonra ilk kez konuştu. Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'ya açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kastınız o malum el hareketini yapmak mıydı?" sorusuna, "Hayır, asla öyle bir kastım yoktu. Ellerime değil sözlerime baksınlar…" cevabını verdi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız hareketine sert tepki: Tam bir ibret vesikası

ÖZGÜR ÖZEL DE İNKAR YOLUNA GİTMİŞ, BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bütçe görüşmelerine verilen arada görüntüleri izlediklerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlak sınırlarını aşan o el hareketini yapmadığı kanısına vardıklarını söylemişti. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun elinin sırtına vurmak sureti ile anlatımını güçlendirdiğini savunmuştu. Özel'in açıklamaları büyük tepki çekmişti.