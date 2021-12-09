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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu ahlaksız hareketiyle ilgili ilk kez konuştu: Ellerime değil sözlerime baksınlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Bütçe Görüşmeleri için söz aldığı kürsüde, AK Parti sıralarına yaptığı ahlaksız el hareketi Türkiye'nin gündemine oturdu. Tartışmalara neden olan el hareketiyle ilgili ilke kez konuşan Kılıçdaroğlu özür dileme yerine, kürsüde elleriyle yaptığı kapak hareketi için, "Ellerime değil sözlerime baksınlar" ifadelerini kullandı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu ahlaksız hareketiyle ilgili ilk kez konuştu: Ellerime değil sözlerime baksınlar
Kılıçdaroğlu'nun el hareketi olay oldu.

TBMM'de 2022 bütçe maratonu devam ediyor. 6 Aralık'taki oturumda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından çok yaptığı el hareketi gündeme oturdu. CHP Lideri, "Bir şey daha yaptılar. Bakın siz bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Dolar ile borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, euro ile borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu sırtımıza yıkıyorlar." ifadelerinden sonra kapak hareketi yapmıştı.

  • Kılıçdaroğlu'nun el hareketi, TBMM'de gerilime neden olurken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar ve halktan büyük tepki aldı.

"ELLERİME DEĞİL SÖZLERİME BAKSINLAR"

Kılıçdaroğlu, o hareketi yaptıktan sonra ilk kez konuştu. Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'ya açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kastınız o malum el hareketini yapmak mıydı?" sorusuna, "Hayır, asla öyle bir kastım yoktu. Ellerime değil sözlerime baksınlar…" cevabını verdi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bütçe görüşmelerine verilen arada görüntüleri izlediklerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlak sınırlarını aşan o el hareketini yapmadığı kanısına vardıklarını söylemişti. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun elinin sırtına vurmak sureti ile anlatımını güçlendirdiğini savunmuştu. Özel'in açıklamaları büyük tepki çekmişti.

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