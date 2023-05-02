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Kılıçdaroğlu anketçilerin gazına geldi: Bu iş ilk turda biter

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin iddialı konuştu. Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda yüzde 60 oyla alacaklarını öne sürdü.

10:47 . 2/05/2023 Salı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oy oranını açıkladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oy oranını açıkladı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yalnızca 12 gün kaldı. Hal böyle olunca Cumhurbaşkanı adaylarının da programı yoğunlaştı. Seçimler yaklaşırken bir yandan anket çalışmaları yapılırken diğer yandan da seçmenlerin ikna süreci sürüyor. Kıran kırana geçecek seçimle ilgili Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iddialı bir açıklama geldi.

"14 Mayıs günü yüzde 60 oyla 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim"

Kılıçdaroğlu, yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 60 oy ilk turda kazanacağını öne sürdü. “14 Mayıs günü yüzde 60 oyla 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bu iş ikinci tura kalmaz, ilk turda biter." diyen Kılıçdaroğlu, seçimin kaderini gençlerin belirleyeceğini söyledi.

Sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, daha sonra 5 milyon 300 bini aşkın gencin ilk kez oy kullanacağına dikkat çekti. Gençlerin mevcut düzenden memnun olmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, milletvekilliği seçimleriyle ilgili de iddialı konuştu.

"Parlamentoda çoğunluğu alacağız ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi de getireceğiz"

Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'e konuşan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak parlamentoda çoğunluğu alacaklarını ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi geri getireceklerini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde: “14 Mayıs günü yüzde 60 oyla 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bu iş ikinci tura kalmaz, ilk turda biter. Gençlere güveniyorum. Seçimin kaderini onlar belirleyecek. 5 milyon 300 bini aşkın genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Bu gençler mevcut düzenden memnun değil. Parlamentoda çoğunluğu alacağız ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi de getireceğiz."


AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#emin özgönül
#seçim
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