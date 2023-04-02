Kılıçdaroğlu askerlere ‘mültecileri vurun’ çağrısı mı yaptı? 'Komutanlarınızı dinlemeyin'

CHP liderinin bu paylaşımını ise Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz deşifre etti.

Kılıçdaroğlu'nun adeta Mehmetçik'e 'mültecileri vurun' talimatı niteliğindeki paylaşımlarını alıntılayan Yılmaz, "Kemal Kılıçdaroğlu neyi ima ediyor? Asker, komutanları ve hukuku dinlemeyip mülteciler sınırda sorgusuz sualsiz vursun mu?" sorularını sordu.

"Askere kimseyi dinlemeyin demek, ne demek? Askerle komutanlar ve siyasi iktidar arasındaki emir komuta ilişkisini, hiyerarşisi bozmaya çalışan bir Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Kemal Kılıçdaroğlu neyi ima ediyor? Asker, komutanları ve hukuku dinlemeyip mülteciler sınırda sorgusuz sualsiz vursun mu? Bu adamdan insan hakları, hürriyet, demokrasi bekleyenlerin aklına şaşarım."