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Kılıçdaroğlu askerlere ‘mültecileri vurun’ çağrısı mı yaptı? 'Komutanlarınızı dinlemeyin'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üstü kapalı olarak Mehmetçik'e 'mültecileri vurun' çağrısında bulundu. Türkiye'ye yoğun bir Afgan göçmen girişi olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "Mehmetçiğimize sesleniyorum. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin." ifadelerini kullandı.

23:53 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmetçik'e adeta 'mültecileri vurun' çağrısında bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmetçik'e adeta 'mültecileri vurun' çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık sonrası siyaset üretemeyince ve seccadeye basma olayıyla zor durumda kalınca yine mülteci meselesini gündeme getirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu mülteci meselesini alevlendirmeye çalıştı.

Paylaşımında Afgan göçmenlerin yoğun bir şekilde kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, Mehmetçik'e seslendi.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımında, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin." ifadelerini kullandı.

CHP liderinin bu paylaşımını ise Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz deşifre etti.

Kılıçdaroğlu'nun adeta Mehmetçik'e 'mültecileri vurun' talimatı niteliğindeki paylaşımlarını alıntılayan Yılmaz, "Kemal Kılıçdaroğlu neyi ima ediyor? Asker, komutanları ve hukuku dinlemeyip mülteciler sınırda sorgusuz sualsiz vursun mu?" sorularını sordu.

Yılmaz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Askere kimseyi dinlemeyin demek, ne demek? Askerle komutanlar ve siyasi iktidar arasındaki emir komuta ilişkisini, hiyerarşisi bozmaya çalışan bir Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Kemal Kılıçdaroğlu neyi ima ediyor? Asker, komutanları ve hukuku dinlemeyip mülteciler sınırda sorgusuz sualsiz vursun mu? Bu adamdan insan hakları, hürriyet, demokrasi bekleyenlerin aklına şaşarım."


#Mehmetçik
#mülteciler
#Kemal Kılıçdaroğlu
#vur emri
#Murat Yılmaz
#sınır
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