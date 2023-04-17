Kılıçdaroğlu aylardır dikilerek maaş alan Boğaziçi akademisyenleri ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Boğaziçi akademisyenleri ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek veren akademisyenlerle bir araya geldi.
Geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşen görüşmeye Prof. Dr. Ayşe Mumcu, Prof. Dr. Lale Akarun, Prof. Dr. Mine Eder, Prof. Dr. Taner Bilgiç ve Prof. Dr. Ünal Zenginobuz katıldı.
Kılıçdaroğlu'na dosya sundular
Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlatılan protestolara destek veren akademisyenler, Kılıçdaroğlu'na üniversitede başlayan olaylara ilişkin görüşlerini ve çözüm önerilerini aktardı. Boğaziçi heyetinin özgür ve özerk üniversite talebinde bulunarak Kılıçdaroğlu'na bir dosya sunduğu öğrenildi.