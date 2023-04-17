Kılıçdaroğlu aylardır dikilerek maaş alan Boğaziçi akademisyenleri ile bir araya geldi

Boğaziçi Üniversitesi’ni on yıllardır “kapalı sistem” yöneten kliğin nasıl çalıştığını gözler önüne seren bir intihal vakası patladı. Üniversitede aylardır devam eden eylemlerin organizatörleri arasında yer alan Prof. Cem Ersoy ile eşi Prof. Lale Akarun’un 1986 yılındaki yüksek lisans tezlerinin 14 sayfası aynı çıktı. İntihale göz yuman jürinin başkanı da yine bugünkü eylemlerin destekçisi Prof. Bülent Sankur.