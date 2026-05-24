Kılıçdaroğlu azınlıkta: Meclis Grubu'nda gücü tartışmalı

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında parti içinde güç mücadelesi başladı.
İlk hamle Özgür Özel’den geldi. Dün TBMM’de yapılan kapalı grup toplantısında Özgür Özel, CHP’nin Grup Başkanı seçildi. Genel Merkez’in geçtiği bilgiye göre, Özgür Özel, 96 milletvekilinin 95’inin oyuyla seçildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de Özel’e desteklerini bildirdi.
Bu tabloda 138 milletvekili bulunan CHP’de Özel’in 110, Kılıçdaroğlu’nun ise en fazla 27 destekçisi var.
GÜCÜ TARTIŞMALI
“Mutlak butlan” kararı öncesinde yayınladığı arınma videosu 22 milletvekili tarafından paylaşılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis Grubu üzerindeki gücü de parti içinde bir kez daha tartışmaya açıldı. Milletvekili olmadığı için CHP Grubu’nu doğrudan yönetme hakkı bulunmayan Kılıçdaroğlu’nun buna karşı nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.
Odayı boşaltacak mı?
- Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderildi. Bu durumda Özgür Özel’in Meclis’teki makam odasını boşaltılması gerekecek. Bu gerçekleşmezse Özel ve Kılıçdaroğlu’nun aynı odayı kullanması gibi bir durum ortaya çıkacak. CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özel'in bu görevden dolayı bir odası daha olacak. TBMM'nin internet sitesinde de Özel'in unvanı CHP Grup Başkanı olarak değiştirildi.
İhraç korkusu sardı
- Özgür Özel’in kapalı grup toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi için “Ben dahil herkesi ihraç edebilirler” dediği öğrenildi. Özel, olası disiplin süreçlerine rağmen siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak, “Meclis’te mücadeleye devam ederiz” ifadelerini kullandı. Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise Kılıçdaroğlu’na ilişkin sözleri oldu. Özel’in, “Bundan sonra Genel Başkan demem, Kemal Bey derim” dediği belirtildi.