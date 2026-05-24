Kılıçdaroğlu azınlıkta: Meclis Grubu'nda gücü tartışmalı

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderildi. Bu durumda Özgür Özel’in Meclis’teki makam odasını boşaltılması gerekecek. Bu gerçekleşmezse Özel ve Kılıçdaroğlu’nun aynı odayı kullanması gibi bir durum ortaya çıkacak. CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özel'in bu görevden dolayı bir odası daha olacak. TBMM'nin internet sitesinde de Özel'in unvanı CHP Grup Başkanı olarak değiştirildi.