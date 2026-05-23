Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Sönmez'den 'Görevden Alma ve Görevlendirme' iddialarına yalanlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, CHP il ve ilçe örgütlerine yönelik görevlendirme yapılması iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Sönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütlerimize dair herhangi bir görevden alma veya görevlendirme yapmamıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız ve dezenformasyon amaçlı iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.