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Kılıçdaroğlu bu kez hadisi yanlış söyledi: 'Cennet kadının ayakları altındadır'

CHP Genel Başkanı ve Yedili Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da yaptığı konuşmada gaflarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu bu kez de hadisi karıştırdı. Kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' hadisini 'Cennet kadınların ayakları altındadır' şeklinde yanlış söyledi.

15:16 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışması kapsamında yaptığı açıklamalarda yaptığı hatalar vatandaşların dikkatinden kaçmıyor.

Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğluyla Trabzon'da vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddet ve kadınların ekonomik durumuna vurgular yapmak isterken bir skandala daha imza attı. Kılıçdaroğlu, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisini karıştırdı. Kılıçdaroğlu,
"Kadın, başımızın üstündedir çünkü sevgili peygamberimiz 'Cennet kadının ayakları altındadır' demiştir. Biz buna inanıyoruz"
ifadelerini kullandı.

"Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke"

Kılıçdaroğlu'nun hadisi karıştırması, yakın zamanki gafları bir kez daha akıllara getirdi. Geçtiğimiz günlerde Konya’da Millet Buluşması Programı'na katılan CHP Lideri, "Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda’dan büyük bir ülke." ifadelerini kullandı.



'Cumhur İttifakı' dedi

Bir diğer gafa ise deprem felaketinin yaşandığı Malatya'da imza atmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, basın açıklaması yaparken Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun "Burada Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız ama.." sözlerini Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu düzeltti.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#trabzon
#Ekrem İmamoğlu
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