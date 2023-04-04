Kılıçdaroğlu bu kez hadisi yanlış söyledi: 'Cennet kadının ayakları altındadır'

Kemal Kılıçdaroğlu
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışması kapsamında yaptığı açıklamalarda yaptığı hatalar vatandaşların dikkatinden kaçmıyor.
"Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke"
Kılıçdaroğlu'nun hadisi karıştırması, yakın zamanki gafları bir kez daha akıllara getirdi. Geçtiğimiz günlerde Konya’da Millet Buluşması Programı'na katılan CHP Lideri, "Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda’dan büyük bir ülke." ifadelerini kullandı.
'Cumhur İttifakı' dedi
Bir diğer gafa ise deprem felaketinin yaşandığı Malatya'da imza atmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, basın açıklaması yaparken Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun "Burada Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız ama.." sözlerini Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu düzeltti.