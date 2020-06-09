Kılıçdaroğlu: Bugün Avrupa'nın en güçlü sağlık ordusu bizde, zor bir süreçten geçiyoruz ve bu kolay bir iş değildir

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Koronadan ölenler için saygı duruşu

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu.

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DHA CHP Grup Başkanvekili Engin Altay (solda) ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu (sağda).

Oturma düzeni Bilim Kurulu'nun kurallarına göre

Ziyaretçilerin alınmadığı grup toplantısına vekiller maskeleriyle katılırken, oturma düzenlerinde birer metrelik sosyal mesafeye dikkat edildi.

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AA CHP grup toplantısında oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre dizayn edildi.

"Zor bir süreçten geçiyoruz"

Kılıçdaroğlu konuşmasının başında pandemiden dolayı zor bir süreç yaşandığını belirterek, "Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir hastayı iyileştirmek için mücadele ederken bile hayatını verenler oldu" dedi.

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Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara uyalım



Kılıçdaroğlu, "Dünyanın ortak sorunu haline geldi. Ve dünya ortak mücadeleyi geliştirmek istiyor. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar var, bu kararlara hepinizin uymasını isterim.

Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü (arşiv).

Kılıçdaroğlu'nun SSK karnesi

Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde SSK’nın bütçesinde açık rekoru kırıldı. 1990’da yüzde 15 bütçe fazlası veren kurumun, Kılıçdaroğlu’nun 1992-99 arasını kapsayan genel müdürlüğünde bütçe açığı 373 milyon dolardan 2 milyar 666 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde prim gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 80 iken 1999’da bu oran yüzde 55 seviyesine indi.

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Bu kolay bir iş değildir

Bütün vatandaşlarımda da istirhamım budur. Kolay bir iş değildir. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara vatandaş olarak hepimiz uyalım, uymaya da devam edelim. Çünkü bir kişinin hayatı bile bizim için çok değerlidir. İnsan hayatı kadar değerli bir şey yoktur. O nedenle hepimizin buna dikkat etmesi lazım. 1923 yılında Cumhuriyet'i kurduğumuzda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde sadece 554 doktor vardı. 4 tane hemşire vardı. 69 eczacı, 136 ebe vardı. Bugün Cumhuriyet'in aydınlanma felsefesinin ortaya koyduğu bir gerçek.

En güçlü sağlık ordusu bizde

Bugün Avrupa'nın en güçlü sağlık ordusu bizde. En parlak beyinlerimiz tıp fakültelerine giderler. Dolayısıyla hepsine şükran borçluyuz" dedi.

OYNAT 11:00 Kılıçdaroğlu'nun 'SSK'sı nasıldı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6 yıldır CHP'nin genel başkanlığı görevini yürütüyor. Sosyal Gigortalar Genel Müdürü olduğu dönem çok eleştirilen Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığında nasıl bir performans sergiledi? BiP'te paylaş

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