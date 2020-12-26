Kılıçdaroğlu: Demirtaş bırakılmazsa faturası ağır olur

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: Kur'an'ı Arapça okutmak Kaşgarlı Mahmut'a hakarettir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şeb-i Arus töreninde Kur'an'ı Türkçe okutmasının yankıları sürerken, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın 2018 yılında, katıldığı bir televizyon programında söyledikleri tekrar gündem oldu. Yılmaz, ezan ve Kur'an'ın Türkçe okutulması gerektiğini söyleyince konuklardan ve sosyal medyadan tepki gördü. Yılmaz, ezanın Arapça okunmasının Kaşgarlı Mahmut'a hakaret olduğunu iddia ederek, 'Ezan Türkçe okunsun kardeşim, ben anlayayım. Bu Türkçe'yi aşağılamaktır. Türkçe'den nefret ediyorsunuz.' ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine yanıt veren Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selman Öğüt, 'Siz Arapça'dan nefret ediyorsunuz. Siz Kur'an'ın dilinden nefret ediyorsunuz. 'Allahu Ekber'den neden rahatsız oluyorsunuz. Bunların hepsi demagoji. Bütün dünyada 'Allahu Ekber' denilecek. Burada 'Tanrı uludur' mu denilecek? Bu, İslam'ı aşağılamaktır. İslam'ın ortak dili vardır.' diye konuştu.