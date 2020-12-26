Kılıçdaroğlu: Demirtaş bırakılmazsa faturası ağır olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AİHM’nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği kararın ardından Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrılarını sürdürüyor.
Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, "Kararın uygulanması zorunlu. Karara uymam dersen hem Avrupa’dan tecrit oluyorsun. Faturası ağır olur. Peki uygulanmaması şaşırtıcı mı olur? Hayır" dedi.
HDP muhalefete çağrıda bulunmuştu
HDP’li Pervin Buldan, “Muhalefetin de karar üzerinde değerlendirme yapması gerektiğini düşünüyorum. Siyasi iradeye çağrılar yaparak Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına dair telkinlerde bulunalım” demişti.