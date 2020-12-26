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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: Demirtaş bırakılmazsa faturası ağır olur

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın bırakılması için bir kez daha çağrıda bulunarak, “Aksi takdirde faturası ağır olur” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AİHM’nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği kararın ardından Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrılarını sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu AİHM’nin Demirtaş kararını Atatürk üzerinden savundu
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu AİHM’nin Demirtaş kararını Atatürk üzerinden savundu

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, "Kararın uygulanması zorunlu. Karara uymam dersen hem Avrupa’dan tecrit oluyorsun. Faturası ağır olur. Peki uygulanmaması şaşırtıcı mı olur? Hayır" dedi.

HDP muhalefete çağrıda bulunmuştu

HDP’li Pervin Buldan, “Muhalefetin de karar üzerinde değerlendirme yapması gerektiğini düşünüyorum. Siyasi iradeye çağrılar yaparak Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına dair telkinlerde bulunalım” demişti.

HDP’li Buldan’dan Millet İttifakı’na çağrı: Demirtaş'ın bırakılması için birlik olalım
GÜNDEM
HDP’li Buldan’dan Millet İttifakı’na çağrı: Demirtaş'ın bırakılması için birlik olalım

Kaftancıoğlu: Demirtaş'a neden terörist diyorlar anlamıyorum
OYNAT 03:41
Kaftancıoğlu: Demirtaş'a neden terörist diyorlar anlamıyorum
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de katıldığı programda HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılanmasını eleştirdi. Kaftancıoğlu, 'Demirtaş'a neden terörist diyorlar anlamıyorum. Ben iddianameyi okudum, tutukluluğu gerektirecek bir şey göremedim' dedi.
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