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Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu: Meral Hanım merttir arada bir ülkücü damarı tutar

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında CHP Genel Başkanlığı görevini bırakacağını açıklayarak, "Grup kürsümüze veda etmek için bugün buradayım" dedi. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili ise "Meral Hanım merttir. Yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Arada bir ülkücü damarı tutar, bunu da gayet iyi bilirim." ifadelerini kullandı.

14:09 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı görevini bırakacağını söyledi. Kılıçdaroğlu sözlerine,
"Kısa bir konuşma yapacağım. Huzur içinde yaşamanızı isterim. Dostluğun kadim olmasını isterim"
diyerek başladı.

"KÜRSÜYE VEDA ETMEK İÇİN BURADAYIM"

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı'na veda kararını şöyle duyurdu:

"Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım. Grup kürsümüze veda etmek için bugün buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı ardına bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor."

"MERAL HANIM MERTTİR, ARADA ÜLKÜCÜ DAMARI TUTAR"

Kılıçdaroğlu'nun, masadan kalkan ve 3 gün sonra geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili sözleri ise dikkati çekti:

"Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. Yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında kendisini tanımayan insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi hiç tanımamışsınız. Arada bir ülkücü damarı tutar, bunu da gayet iyi bilirim."

"İMAMOĞLU OĞLUM, MANSUR YAVAŞ DOSTUM"

Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında ise şunları söyledi:

"Bu kürsüde söylemiştim ve tam karşımda oturuyordu. Evladım Ekrem İmamoğlu. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimizi kollayıp koruduğumuz, en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş."

Adaylığı açıklanan Kılıçdaroğlu'nun sözleri akıllara geldi: Ben nasıl namusum ve şerefim üzerine 'tarafsız davranacağım' diyeceğim?
Adaylığı açıklanan Kılıçdaroğlu'nun sözleri akıllara geldi: Ben nasıl namusum ve şerefim üzerine 'tarafsız davranacağım' diyeceğim?

6 Mart Pazartesi günü cumhurbaşkanlığına adaylığı açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2017 yılında söylediği sözler tekrar gündem oldu. Kılıçdaroğlu, konuşmasında ısrarla parti genel başkanından cumhurbaşkanı olamayacağını belirterek, "Bir partinin genel başkanı nasıl tarafsız olur? Ben tarafsız mıyım? Velev ki seçildi, nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Ben nasıl namusum ve şerefim üzerine diyeceğim ki, 'tarafsız davranacağım.' Namus ve şeref kavramı bu toplum için çok değerlidir. Bu kadar ucuzladığını emin olun anlamakta zorluk çekiyorum. Partili birisinin adaylığını ahlaki açıdan da, vicdani olarak da doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
#CHP Grup Toplantısı
1 saat önce
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Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu: Meral Hanım merttir arada bir ülkücü damarı tutar
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