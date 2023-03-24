|
Reklam
Reklam
Gündem

Kılıçdaroğlu hangi ittifakta olduğunu unuttu: Cumhur İttifakı liderleri olarak buradayız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da yaptığı konuşmada hangi ittifakta olduğunu unuttu. "Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız." diyen Kılıçdaroğlu'nu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu düzeltti.

19:27 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu Malatya'da açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu Malatya'da açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile depremin etkilediği illerden olan Malatya'ya ziyarette bulundu.


Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, hangi ittifakta olduğunu unuttu.


"Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız."


Açıklamasında "Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'na Davutoğlu'ndan uyarı geldi.



Kılıçdaroğlu uyarı sonrası konuşmasını "Millet İttifakı olarak düzeltti.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Cumhur İttifakı
#Millet İttifakı
#Malatya
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.