Kılıçdaroğlu hangi ittifakta olduğunu unuttu: Cumhur İttifakı liderleri olarak buradayız

Kemal Kılıçdaroğlu Malatya'da açıklamalarda bulundu.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile depremin etkilediği illerden olan Malatya'ya ziyarette bulundu.
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, hangi ittifakta olduğunu unuttu.
"Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız."
Açıklamasında "Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'na Davutoğlu'ndan uyarı geldi.
Kılıçdaroğlu uyarı sonrası konuşmasını "Millet İttifakı olarak düzeltti.