Kılıçdaroğlu hangi ittifakta olduğunu unuttu: Cumhur İttifakı liderleri olarak buradayız

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi suçluları serbest bırakmak oldu. Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, terörden tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı, Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'yı, KHK'lıları ve FETÖ'cüleri serbest bırakacağı vaatlerini bir kez daha yineledi.