"Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" sözü sonrası Kübra Par konuğunu adeta azarladı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine ilişkin, "CHP Genel Başkanı, TBMM'de grubu olan bir partiyi cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ediyor." açıklamasında bulundu. İstanbul Yenikapı'da HDP öncülüğünde düzenlenen ve 224 kişinin gözaltına alındığı Nevruz kutlamalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Zorlu, "İktidarımızda İYİ Parti olarak Nevruz gününün bir resmi tatil olmasını sağlayacağız" dedi.