"Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" sözü sonrası Kübra Par konuğunu adeta azarladı

Hilmi Daşdemir Habertürk'te katıldığı canlı yayını, moderatörün müdahelesinden dolayı terk etti.
Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programında Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine tepki gösterirken
"Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır"
ifadelerini kullandı.
Kübra Par konuğuna sert müdahele yaptı: 'Sessiz olup dinleyin'
Kübra Par konuğuna sert müdahele yaptı: 'Sessiz olup dinleyin'
Moderetör Kübra Par adeta canlı yayındaki konuğunu azarlarken
"Kabul edilemez. Sakin olup sessiz olup müdahalemi dinleyin! HDP ile PKK ilişkileri konusunda sizin görüşleriniz düşünce özgürlüğüdür."
ifadelerini kullandı.
Hilmi Daşdemir, Kübra Par'ın sert müdahalesinden sonra kulaklığını çıkararak canlı yayını terk etti.Par'ın bu taraflı tavırları sosyal medyada büyük tepki toplarken sosyal medyada 'Kübra Par' gündem oldu.
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#PKK
1 saat önce