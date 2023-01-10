Kılıçdaroğlu HDP'nin Hazine yardımının kesilmesine ilişkin karara karşı çıktı: Kabul etmiyoruz

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, HDP'nin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulmasına ilişkin kararına karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.
'KARARI KABUL ETMİYORUZ'
Yargıtay'ın HDP hakkında vermiş olduğu karara karşı çıkarak HDP'ye destek veren Kılıçdaroğlu, "Yeni bir yüzyıla güzelce, gülümseyerek, huzur içinde girmeliyiz. Önümüzdeki seçimler bu bağlamda önemli. Siyasi partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir dönemdir. Demokrasilerde siyasi partiler kapatılmaz. O nedenle partileri kapatıp hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz doğru da bulmuyoruz" dedi.