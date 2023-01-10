CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin Türk bayrağını kaldırmasına tepkiler dinmiyor: Bayrak için bu kadar can verilmedi mi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin Türk bayrağını kaldırarak Rudaw'a verdiği röportajı eleştiren Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, CHP'yi HDP'nin yönettiğini belirtti. Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak ile beraber hazırlayıp sunduğu Hafıza programında konuşan Çelik, "CHP genel merkezinde Türk bayrakları Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı tarafından kaldırıldı. HDP dengesi CHP genel merkezinde Türk bayraklarını kaldırtacak kadar yönetmeye başlamış" ifadelerini kullandı. Çelik yorumuna karşılık Kaynak ise, "Ya bayrak için bu kadar can verilmedi mi? Bütün savaşlar onun için yapılmadı mı?" dedi.

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