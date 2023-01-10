CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin Türk bayrağını kaldırmasına tepkiler dinmiyor: Bayrak için bu kadar can verilmedi mi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin Türk bayrağını kaldırarak Rudaw'a verdiği röportajı eleştiren Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, CHP'yi HDP'nin yönettiğini belirtti. Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak ile beraber hazırlayıp sunduğu Hafıza programında konuşan Çelik, "CHP genel merkezinde Türk bayrakları Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı tarafından kaldırıldı. HDP dengesi CHP genel merkezinde Türk bayraklarını kaldırtacak kadar yönetmeye başlamış" ifadelerini kullandı. Çelik yorumuna karşılık Kaynak ise, "Ya bayrak için bu kadar can verilmedi mi? Bütün savaşlar onun için yapılmadı mı?" dedi.
Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik ile Stratejist İbrahim Ufuk Kaynağın hazırlayıp sunduğu Hafıza programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk bayrağını kaldıran başdanışmanı Nuşirevan Elçi sert dille eleştirildi. Çelik, CHP'nin HDP tarafından yönetildiğini belirtirken Kaynak ise milletvekillerin sessiz kaldığını ifade etti.
Çelik ile Kaynak'ın Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'ye yönelik sözleri: