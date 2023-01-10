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POLİTİKA

Memleket Partisi CHP Genel Merkezi'ne Türk bayrağı yolladı: Ortakları izin verirse asarlar

Memleket Partisi Ankara İl Örgütü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin CHP Genel Merkezi'nde verdiği röportajda Türk bayrağının kaldırılması üzerine CHP'ye Türk bayrağı gönderdiklerini açıkladı. Memleket Partisi Ankara Gençliği hesabından yapılan paylaşımda "CHP'ye Türk Bayrağı yolluyoruz! Türklük kavramını anayasadan çıkaracağını söyleyen ittifak ortakları izin verirse belki asabilirler" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Memleket Partisi CHP Genel Merkezine Türk bayrağı yolladı: Ortakları izin verirse asarlar
Memleket Partisi Ankara Gençliği, CHP'ye Türk bayrağı gönderdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin CHP Genel Merkezi'nde verdiği röportajda Türk bayrağını kaldırttığı ortaya çıkmıştı.

Rudaw'da katıldığı röportajda 'Kuzey Kürdistan' ifadelerini kullanan Elçi, tepki çeken açıklamalara imza atmıştı.

Elçi "Türkiye’de yetkiler dağıtılmalı. Devletin şimdiki yapısı değiştirilmeli. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

MEMLEKET PARTİSİ'NDEN CHP'YE TÜRK BAYRAĞI

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Elçi'nin CHP Genel Merkezi'nde verdiği röportaj sırasında Türk bayrağının kaldırılmasına Memleket Partisi'nden tepki geldi. Memleket Partisi Ankara İl Örgütü, CHP Genel Merkezi'ne Türk bayrağı gönderdiklerini açıkladı.

"ORTAKLARI İZİN VERİRSE BELKİ ASABİLİRLER"

Memleket Partisi Ankara Gençliği hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde genel merkezindeki Türk Bayrakları'nı kaldıran CHP'ye Türk Bayrağı yolluyoruz! Türklük kavramını anayasadan çıkaracağını söyleyen ittifak ortakları izin verirse belki asabilirler."

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