Kılıçdaroğlu HDP'nin ittifak restini yumuşatma peşinde: HDP'li Güven ve Farisoğulları'na yapılan hukuksuzluktur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, partisinin grup toplantısında tutuklanan HDP'li isimlere geniş yer ayırdı.
Mahkeme kararlarını sert bir dille eleştiren Kılıçdaroğlu, özetle şu ifadeleri kullandı:
HDP'lilere yapılanlar hukuksuzdur
Diğer iki milletvekillerinin dosyalarının içeriğini bilmiyorum. Ama yapılan, o iki milletvekiline, HDP'li vekile yapılan haksızdır ve hukuksuzdur. Anayasa'ya aykırıdır.
HDP'li Leyla Güven'in dosyası kabarıkDiyarbakır'da yaptığı konuşmada Güven, "Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak" ifadelerini kullandı.
- HDP'li Farisoğulları, Eren'i şehit eden teröristin cenazesinde
- HDP'li Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldı.