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Gündem Kılıçdaroğlu HDPnin ittifak restini yumuşatma peşinde HDPli Güven ve Farisoğullarına yapılan hukuksuzluktur
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu HDP'nin ittifak restini yumuşatma peşinde: HDP'li Güven ve Farisoğulları'na yapılan hukuksuzluktur

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın "Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok" çıkışıyla resti çektiği CHP'den ilk tepki geldi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, teröristleri öven ve cenazesine giden HDP'li Güven ile Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesini eleştirdi. HDP'ye göz kırpan CHP lideri, "Bu yapılan hukuksuzluktur" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu (arşiv).
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu (arşiv).

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, partisinin grup toplantısında tutuklanan HDP'li isimlere geniş yer ayırdı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması: Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok
GÜNDEM
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması: Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok

Mahkeme kararlarını sert bir dille eleştiren Kılıçdaroğlu, özetle şu ifadeleri kullandı:

HDP'lilere yapılanlar hukuksuzdur

Diğer iki milletvekillerinin dosyalarının içeriğini bilmiyorum. Ama yapılan, o iki milletvekiline, HDP'li vekile yapılan haksızdır ve hukuksuzdur. Anayasa'ya aykırıdır.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve askeri öğrenciler neden içeride?
GÜNDEM
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve askeri öğrenciler neden içeride?


  • HDP'li Farisoğulları (solda).
  • HDP'li Farisoğulları, Eren'i şehit eden teröristin cenazesinde
  • HDP'li Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldı.

  • Görevleri buymuş
    GÜNDEM
    Görevleri buymuş

DSP Genel Başkanı Aksakal: CHP belediye sözünü tutmayınca HDP ortalığı karıştırdı
OYNAT 00:00
DSP Genel Başkanı Aksakal: CHP belediye sözünü tutmayınca HDP ortalığı karıştırdı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Millet İttifakı ve HDP arasındaki ilişkiden milletvekili transferine, pandemiyle mücadeleden yerel yönetimlerin hizmetlerine ilişkin tartışmalara kadar pek çok konu hakkında yenisafak.com'a açıklamalarda bulundu. Aksakal İYİ Parti ve HDP arasındaki gerilime ilişkin, 'CHP belediye sözünü tutmayınca HDP ortalığı karıştırdı' değerlendirmesinde bulundu.


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