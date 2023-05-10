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Kılıçdaroğlu her fırsatta Batı'ya söz veriyor: Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz

Alman ve İngiliz basınına verdiği röportajlarda Türkiye’yi şikayet ederek her fırsatta yüzlerini Batı’ya döneceklerini belirten Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Alman haber ajansı Deutsche Welle (DW) Türkçe'ye konuşan Kılıçdaroğlu, “Bizim yönümüz Batı uygarlığı olacaktır” dedi.

09:49 . 10/05/2023 Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine dört gün kaldı. Siyasi partiler seçim çalışmalarına devam ederken siyasi liderlerden de peş peşe açıklamalar geliyor.

Özellikle Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde dış basına verdiği röportajlar dikkat çekiyor.

Kılıçdaroğlu, bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Alman ve İngiliz medyasına açıklamalarda bulunmuş, Türkiye hakkında olumsuz bir tablo çizmişti.

Alman Deutsche Welle'ye konuştu

Dış basına yaptığı neredeyse her açıklamada Türkiye'nin yüzünü Batı'ya dönmesi gerektiğini öne süren Kılıçdaroğlu, bu ifadelerine bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu son olarak, Türkiye'de yayın yapan Alman haber ajansı Deutsche Welle (DW) Türkçe'ye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na,
"Türkiye'nin Batı ülkeleri ile ilişkileri son yıllarda zor zamanlardan geçti. Batılı müttefiklerinize mesajınız nedir?"
diye soruldu.

"Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz"

Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştirmek istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemizde uygulayacağız." dedi.

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu,
"Dolayısıyla bu çerçevede yapılması gereken bütün düzenlemeleri altı liderin uzlaşması ile kendi ülkemizde sağlayacağız."
şeklinde konuştu.

"Yönümüz Batı uygarlığı olacak"

Türkiye'nin yönünün Batı uygarlığı olacağını da sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu,
"Biz NATO İttifakı'nın bir üyesiyiz ve aynı zamanda AB'ye de tam üyelik için başvuran bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim yönümüz Batı uygarlığı olacaktır."
dedi.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Batı
#Alman basını
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