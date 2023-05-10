Kılıçdaroğlu her fırsatta Batı'ya söz veriyor: Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu
Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine dört gün kaldı. Siyasi partiler seçim çalışmalarına devam ederken siyasi liderlerden de peş peşe açıklamalar geliyor.
Özellikle Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde dış basına verdiği röportajlar dikkat çekiyor.
Kılıçdaroğlu, bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Alman ve İngiliz medyasına açıklamalarda bulunmuş, Türkiye hakkında olumsuz bir tablo çizmişti.
Alman Deutsche Welle'ye konuştu
Dış basına yaptığı neredeyse her açıklamada Türkiye'nin yüzünü Batı'ya dönmesi gerektiğini öne süren Kılıçdaroğlu, bu ifadelerine bir yenisini daha ekledi.
Kılıçdaroğlu son olarak, Türkiye'de yayın yapan Alman haber ajansı Deutsche Welle (DW) Türkçe'ye konuştu.
"Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz"
Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştirmek istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemizde uygulayacağız." dedi.