|
Gündem

Kılıçdaroğlu: HDP'nin desteğinden memnunuz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğine ilişkin soruyu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "HDP'nin de dahil olduğu bir ittifak var, o ittifakın bütün bileşenleri bize destek oluyorlar. Biz bu destekten memnunuz" dedi.

13:53 . 9/05/2023 Salı
Diğer
Kılıçdaroğlu HDP'nin desteğinden memnun olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu HDP'nin desteğinden memnun olduğunu söyledi.

Terörle arasına mesafe koyamayan HDP ve diğer bileşenleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Özellikle Cumhuriyetçi ve milliyetçi muhalif tabanın tepkisini çeken bu destek, altılı masayı memnun etti. Çeşitli illerde mitingler düzenleyen HDP, Kılıçdaroğlu'nun seçilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Kandil'den gelen destek açıklamaları var.

HDP ve Kandil'den Kılıçdaroğlu'na destek yağıyor

PKK'nın sözde yönetici kanadından yapılan açıklamalarda, Kılıçdaroğlu'nun adaylığında birleşme çağrısı yapılıyor. HDP de bir yandan Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan'a özgürlük beklentisiyle Kılıçdaroğlu'nu yeni Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. Son olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na, adaylığı konusunda HDP'nin verdiği destek soruldu.

Bize destek oluyorlar bundan memnunuz

HDP'nin dahil olduğu başka bir ittifak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, o ittifakın bütün bileşenlerinin kendilerine destek olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu ayrıca bu destekten memnun olduklarını da sözlerine ekledi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konuyla ilgili, "HDP'nin de dahil olduğu bir ittifak var, o ittifakın bütün bileşenleri bize destek oluyorlar. Biz bu destekten memnunuz." dedi.


Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi
Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alenen açıklamasından sonra Yedili Masa'nın ortaklarından olan İYİ Parti cephesinden terörle mücadele ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da HDP flamaları eşliğinde konuşurken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da alandakileri terör örgütü yandaşlarının sıklıkla kullandığı 'zafer' işareti ile selamlamıştı. Türkçülük Günü Programı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise PKK'nın siIahlı bir örgüt olduğunu söyledi. Akşener, "Ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür" ifadelerini kullandı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
#Millet ittifakı
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.