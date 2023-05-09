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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Bolu'daki mitinginde alan boş kaldı

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bolu'daki mitinginde alan boş kaldı. İki isim sahne önünde küçük bir kalabalığa hitap etti.

16:53 . 9/05/2023 Salı
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Bolu

Bolu

14 Mayıs seçimlerine beş gün kala vatandaşlar, siyasi gündemi heyecanla takip ediyor.

Siyasi isimlerde seçime sayılı günler kala son mitinglerini düzenliyor.

Bu kapsamda Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu'ya gitti.

Alan boş kaldı

2019 yılında yapılan seçimlerde belediyeyi CHP'nin kazandığı Bolu'da, CHP'nin mitingi kameralara yansıdı.

Günler öncesinden yapılan çağrılara rağmen CHP'nin kapattığı alan boş kaldı.

Vatandaş ilgi göstermedi

Çekilen görüntülerde, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nu dinlemek üzere bölgeye giden vatandaşların sayısının oldukça az olması dikkat çekti.

Alanın büyük bir kesimi boş kalırken, sahne önünde küçük bir kalabalık olduğu görüldü.



#Bolu
#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
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